Natalia Paragoni, ecco chi è

Ecco chi è Natalia Paragoni, la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza si è fatta subito notare in qualità di corteggiatrice di Ivan Gonzales, il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi. Questa per Natalia Paragoni è la prima apparizione televisiva, la ragazza infatti non ha altre esperienze nel mondo dello spettacolo. Modella e ombrellina nelle gare di Moto GP, Natalia in passato ha lavorato come estetista, lavoro che poi ha lasciato per dedicarsi alla moda. Ecco chi è Natalia Paragoni.

Natalia Paragoni, età e carriera

Natalia Paragoni è originaria di Pientedo, in provincia di Sondrio nel 1997. La nuova corteggiatrice di Uomini e Donne ha solo 21 anni, ma nonostante la giovane età ha già diverse esperienze lavorative alle spalle. Durante un’esterna del programma Uomini e Donne ha rivelato di aver fatto questa scelta per non essere di peso alla sua famiglia. Natalia si è sempre data da fare con diversi lavori, dall’estetista alla modella. Dopo aver conseguito il diploma alla scuila Luigi Clerici ha iniziato come ombrellina alle gare Moto GP.

Prima di lavorare come modella, Natalia Paragoni ha fatto l’estetista in diversi centri estetici. In seguito ha deciso di lasciare questo mestiere per dedicarsi al mondo della moda. La ragazza è stata anche scelta per partecipare alle selezioni di Miss Mondo. Il trasferimento a Milano è stato decisivo perché le ha permesso di abbandonare la Valtellina, ambiente decisamente troppo chiuso per lei.

Natalia Paragoni, nuova corteggiatrice di Uomini e Donne

Natalia Paragoni ha deciso di corteggiare Ivan Gonzales. I due sono andati in esterna e si sono trovati molto bene. Il tronista spagnolo di Uomini e Donne ha dichiarato di essere molto attratto da Natalia, sia fisicamente che mentalmente. La ragazza ha suscitato subito la gelosia delle altre corteggiatrici, anche se Natalia Paragoni ha poi deciso di lasciare il programma dopo alcuni litigi con Ivan.

Il tronista Andrea Zelletta ha approfittato della situazione e ha chiesto alla ragazza di restare. I due hanno approfondito la loro conoscenza in esterna e la ragazza ha accettato l’invito di Andrea. Ivan però sta facendo di tutto per riconquistarla, chi sceglierà alla fine Natalia Paragoni?

[Foto: www.chedonna.it]