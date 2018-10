Ritornata in tv alla conduzione de “Le Iene” Nadia Toffa dimostra ancora una volta una grande forza di volontà nell’affrontare la sua malattia, che è ritornata per la seconda volta nella sua vita.

La confessione coraggiosa di Nadia Toffa

Lo fa in un modo ancora più diretto Nadia Toffa dichiarando che non ha più paura di morire. Una confessione coraggiosa che ha così esternato: “Non devo andare da nessuna parte a cercare la felicità, ce l’ho qui, ora.

Vivo ora, perché sono viva. La vita è stramba, ci stupisce sempre, ma anche con i lieti fine però. Ci sono persone che guariscono, persone che imparano dal dolore, dalla morte, a non averne paura. Io non ho più paura di morire (fonte www.gossip.it)”.

Alzarsi dal letto ogni mattina sapendo di dover convivere quotidianamente con un tumore è durissima per chiunque e non tutti riescono a trovare la forza per andare avanti e per fronteggiare con la mentalità giusta questa malattia.

Una dimostrazione, questa, di Nadia Toffa che può essere d’aiuto per tutti coloro che si trovano a combattere contro il cancro, come sta facendo lei.

Le critiche non hanno scalfito il morale di Nadia Toffa

Ma anche in una condizione così difficile non sono mancate le critiche soprattutto sui social a Nadia Toffa, che però non le hanno fatto perdere il sorriso, anzi.

“Ho ricevuto critiche – ha spiegato ancora la conduttrice – e tanto affetto. Affetto dalle persone che sono vicine a una persona malata, che sono state malate, da chi ha perso un familiare per un tumore, cioè da chi conosce, perché è ovvio, che è difficile mettersi nei panni di, se non lo hai provato sulla tua pelle.

Alle persone che mi criticano rispondo con battute, e quando gli rispondi stanno zitti, si ritirano. Le critiche? Riesco a trasformarle in forza ulteriore (fonte www.gossip.it)”.

