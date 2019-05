In polemica con Barbara D’Urso che cercava di incalzarla sulla sua storia con Mark Caltagirone, Pamela Prati ha abbandonato lo studio di “Live-Non è la D’Urso”.

Polemica tra Pamela Prati e Barbara D’Urso

La presentatrice ha proseguito il programma in solitudine fino a quando l’attrice non è rientrata. Ma l’apparente clima sereno non è durato molto perché successivamente Pamela Prati è andata nuovamente in escandescenza nei confronti di Barbara D’Urso.

E sembra che il contrasto sia proseguito anche dietro le quinte nel backstage della trasmissione. Motivo del contendere è sempre la relazione tra l’ex showgirls del “Bagaglino” e Mark Caltagirone, che la conduttrice ha cercato di mettere a fuoco con diverse domande.

Ad un certo punto la Prati ha sbottato: “Il tuo pubblico non è solo tuo, capito? Mi stai facendo un processo, non voglio parlare di queste cose sono private! (fonte www.dilei.it)”.

Pamela Prati lascia lo studio di Barbara D’Urso

Alla richiesta delle foto di Caltagirone avanzata da Barbara D’Urso, Pamela Prati è andata su tutte le furie. “Barbara sono qui per salutarti, tu hai insistito e io per educazione ho accettato ma non voglio più parlare (fonte www.ilmessaggero.it)”.

Ed è andata via dallo studio. Pare che nel backstage la Prati abbia ulteriormente manifestato la propria rabbia e disappunto. Nel corso della trasmissione ha anche negato il fatto che Romina Bandera sia stata contattata da Pamela Perricciolo per disegnare in coppia la stessa Prati con Caltagirone.

(Foto: www.tvfanpage.it)