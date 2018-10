Paolo Bonolis ha una figlia malata. Il presentatore ha raccontato a tutti questo momento terribile della sua vita insieme alla moglie Sonia Bruganelli.

Il dramma di Paolo Bonolis

Il famoso e amato conduttore televisivo Paolo Bonolis nel corso di un’intervista a Matrix ha affrontato un toccante passaggio della sua vita, la malattia della sua piccola Silvia. Nell’intervista ha anche spiegato la necessità di noleggiare un Jet privato, evento molto contestato dal suo pubblico in particolar modo nei confronti della moglie Sonia. La bambina avendo problemi motori non riesce a deambulare. E fino a poco tempo doveva spostarsi necessariamente in carrozzina. Viaggiare con gli altri quindi era chiaramente difficoltoso. Dopo molta terapia la situazione oggi è migliorata ed è quasi completamente autonoma. Certo, ovviamente continua a non essere semplice la sua vita e quella dei suoi cari.

Durante la puntata di Matrix si è anche affrontata la questione di Sonia Bruganelli. Moolto spesso lei viene aggredita dal pubblico verbalmente per i suoi comportamenti in particolare sui social network. La donna è solita pubblicare foto di vario tipo, contestate come ostentazione di un benessere derivante dalla fortuna del marito.

La Bruganelli ci ha tenuto a spiegare che il suo pubblicare cose sui social non è per procurare invidia nel pubblico, ma lo fa solo per condividere i momenti della sua giornata. Una delle ultime foto postate sul suo profilo la ritrae con un catalogo di Chanel e la dicitura “uno stile di vita”. Ovviamente gli hater si sono scatenati, la donna però come spesso accade non ha risposto e ha lasciato correre.

Un lungo matrimonio

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono sposati dal 2002 e hanno, oltre la primogenita Silvia, due figli di 11 anni e 8 anni, Davide ed Adele. La coppia ha avuto numerosi problemi per la malattia della piccola. Nonostante questo, tuttavia, Bonolis ha sempre ribadito di voler tenere questo aspetto della sua vita come privato. Trattandosi di un argomento molto delicato che non era il caso di condividere per una manciata di mi piace. Il conduttore ha sempre parlato con estremo amore dei suoi gioielli. Come ogni padre è impegnato ad istruirli e formarli per la vita che avranno davanti.

Nel frattempo, la piccola Adele fa passi da gigante e proprio recentemente è stata vincitrice di una medaglia per meriti sportivi. Una bella notizia che ha visto Bolonis commosso a bordo campo. Dopo tanti problemi e tante difficoltà di tipo fisico vederla libera e felice, vuol dire tanto.

[Foto: www.cinquequotidiano.it]