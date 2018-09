Pechino Express: le 8 coppie gareggiano in Africa

Le otto coppie che prenderanno parte al reality show Pechino Express di Rai 2 gareggeranno, per la prima volta, in Africa.

Pechino Express: le coppie partono per l’Africa

Dopo aver viaggiato in lungo e largo per Asia e America, la ciurma di Pechino Express sbarca in Africa. Le otto coppie che prenderanno parte al gioco attraverseranno l’intero continente. I partecipanti partiranno dal deserto del Sahara e percorreranno il Kilimangiaro, la Tanzania, con destinazione Sud Africa. Non cambia il senso del programma: i 16 VIP avranno poco a disposizione e dovranno adattarsi a qualsiasi situazione.

Tra volti televisivi e sportivi, ecco le squadre

Esattamente come nelle precedenti stagioni, i concorrenti di Pechino Express hanno differenti background. Molti sono i volti della televisione: Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti formano la coppia delle “Signore della TV”; Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono “I Mattutini”. Tommaso Zorzi e Paola Caruso saranno “I ridanciani”. Spazio anche alle star del web: dopo i The Show sarà il turno del duo de “Le Coliche”, con Fabrizio e Claudio Colica.

Tra i protagonisti figurano anche Mirko Frezza e Tommy Kuti (“I poeti”), Linda Morselli e Rachele Fogar (“Le mannequin”), Roberta Giarruso e Riccardo Di Pasquale (“I promessi sposi”) e Francesco Porcella e Andrea Montovoli “I surfisti”).

Al timone della trasmissione, come di consueto, ci sarà Costantino Della Gherardesca. Riguardo a questa nuova edizione, il presentatore ha dichiarato “Si vedranno luoghi inauditi e spettacolari, attraverseremo le terre più difficili nella storia del programma”.

Il premio finale devoluto in beneficenza

Pechino Express ci regalerà, al solito, tanto divertimento. Vedere le coppie affrontare le sfide quotidiane sarà sicuramente spassoso. Eppure il fine del programma è ben altro: la coppia vincitrice, infatti, devolverà per intero il montepremi a un’associazione benefica che lavora nel continente. Tanto intrattenimento dunque, ma a fin di bene.

La nuova edizione di Pechino Express, pur se ambientata in Africa, non cambierà aspetto più di tanto. Pronti a seguire le avventure dei vostri beniamini?

[foto: spetteguless.it]