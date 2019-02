Rafael Quenedit: età e carriera

Amici 2019 è iniziato già da un pò e tra gli allievi più seguiti della scuola c’è sicuramente Rafael Quenedit. Il ballerino di Amici che sta facendo impazzire il web ha soli 22 anni e ha origini cubane. Il suo amore per la danza nasce all’età di 10 anni, passione che lo ha portato a diventare un vero e proprio professionista nel mondo della danza. Ma ora per il ballerino di Amici 2019 è arrivato il momento di affrontare una delle sfide più importanti della sua vita: la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Rafael Quenedit: chi è il nuovo ballerino di Amici 2019

Il talent show Amici di Maria De Filippi ha visto arrivare nuovi allievi nell’ultimo periodo. Tra questi c’è anche Rafael Quenedit, che ha ottenuto il suo banco di danza con la sfida diretta. Rafael è stato proposto dalla maestra Celentano e si è aggiudicato la sfida contro Mimmi. Ma chi è davvero il nuovo ballerino di Amici 2019? Rafael ha origini Cubane e ha 22 anni. Inizia a studiare danza classica fin da piccolo e piano piano comincia ad intraprendere la strada da professionista. La sua specialità è la danza classica, inoltre il ballerino cubano ha dichiarato di aver studiato anche lo stile moderno e neoclassico.

Dopo questa prima fase della sua carriera, Rafael Quenedit decide di tentare i provini per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Qui è stato subito notato dalla maestra Celentano che lo ha proposto come possibile sfidante. Durante la sua sfida era presente Kledi in qualità di giudice, che ha subito notato il suo talento e ha deciso di farlo entrare nella scuola di Amici 2019.

Rafael Quenedit: curiosità e vita privata

Rafael Quenedit, nuovo ballerino di Amici 2019, ha un profilo Instagram molto attivo dove pubblica moltissime foto. Ha un fratello di 33 anni che come lui fa il ballerino allo Houston Ballet. Prima di entrare nella scuola di Amici faceva parte del Balletto nazionale di Cuba, una delle scuole di danza più rinomate al mondo.

Rafael si definisce un ragazzo chiuso e timido, e prima di lasciare Cuba per partecipare ad Amici 2019 ha riflettuto molto. Alla fine, sia i suoi genitori che la sua fidanzata lo hanno convinto che questa per lui sarebbe stata un’esperienza decisiva per la sua carriera di ballerino.

[Foto: https://amalfinotizie.it]