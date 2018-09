Proposte di fidanzamento mancate, lacrime e passione: è questo il reconto Temptation Island Vip della prima puntata. Cosa sarà successo?

Resoconto Temptation Island Vip: cosa è successo?

Il 18 settembre è iniziata una nuova e appassionante avventura televisiva per Simona Ventura, alla conduzione della prima edizione di Temptation Island con sei coppie vip in gara. Ecco a voi il reconto Temptation Island Vip della prima puntata.

E non si può non iniziare da Valeria Marini, che si è messa in gioco con il suo fidanzato, Patrick Baldassarri, lasciandolo nel suo resort per divertirsi insieme a Ivan Gonzales. I due, dopo una romantica passeggiata in spiaggia, hanno sin da subito legato.

Valeria e Ivan si sono poi dati appuntamento in bagno. Entrambi erano senza microfoni, e in atteggiamenti di complicità assoluta, quello che si sono detti nessuno lo sa. Nemmeno Patrick che, però, grazie alla redazione del programma, è riuscito a vedere alcuni video della sua fidanzata in atteggiamenti inequivocabilmente intimi con il bellissimo Tentatore spagnolo.

Altre coppie

Una coppia che ha fatto un percorso diverso è quella formata da Fabio Esposito e Marcella Esposito. L’imprenditore napoletano le ha chiesto di uscire dal programma perché incapace di stare lontano da lei. La ragazza ha però tentennato, rispondendogli di volere più tempo per vivere meglio questa esperienza.

Marcella si è poi confrontata nel resort con il partner e, insieme, hanno deciso di lasciare Temptation Island Vip. Quello che lei non sa è che Fabio aveva intenzione di darle l’anello di fidanzamento, ma i dubbi iniziali di lei hanno indotto il giovane a rimandare.

Anche Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore a Uomini e Donne e fidanzato di Nilufar Addati, sembra avere dei dubbi. A una domanda di una tentatrice: “sei innamorato?”, ha risposto con un “ni”. Cosa che ha lasciato al pubblico parecchie incertezze sulle sue reali intenzioni con la bella Nifular.

Ancora in crisi

Un’altra coppia nata negli studi di Uomini e Donne, ci riferiamo a Ursula Bennardo e Sossio Aruta, è ai ferri corti. I due, sin dalle battute iniziali del programma, hanno litigato e si sono scambiati accuse pesanti.

Lacrime, invece, per Alessandra Sgolastra, fidanzata di Andrea Zenga. La ragazza è insicura, e l’ha dimostrato, soprattutto nel video di presentazione e al momento della separazione dal suo compagno.

Motivi per piangere li ha pure la bellissima Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini. La differenza d’età tra i due è nota, ma a far soffrire la giovane sono gli atteggiamenti di lui, quel suo modo scanzonato di dedicarsi alle altre ragazze. A consolarla, Simona Ventura, che conosce bene Bettarini, e che insieme hanno creato un insolito siparietto.

Insomma, di carne a fuoco ce n’è tanta, ma, per scoprire cosa succederà alle coppie di Temptation Island Vip, non rimane che aspettare la prossima puntata. Seguito il nostro reconto Temptation Island Vip.

[Foto: https://it.blastingnews.com]