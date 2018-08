Ritorna Beautiful: ecco le trame delle puntate dal 20 al 24 agosto

Oggi ritorna in televisione la soap americana Beautiful alle 13.40 su Canale 5. Ecco le ultime anticipazioni riguardanti le trame delle puntate dal 20 al 24 agosto 2018.

Ritorna Beautiful in tv: Bill fa saltare in aria la Spectra con dentro Liam e Sally

La seguitissima soap opera d’oltreoceano riprende la sua abituale programmazione televisiva dopo la pausa estiva. La settimana si preannuncia ricca di novità e colpi di scena.

Liam, Sally, Shirley, Darlita e Saul decidono di entrare nell’edificio della Spectra per fare un sit-in di protesta contro la demolizione. Bill è ostinato a procedere con la demolizione e decide di far saltare in aria l’edificio. Non sa che suo figlio e Sally sono rientrati nel magazzino per proseguire con la protesta perché legge in ritardo il messaggio con il quale Justin lo avvertiva che i due ragazzi erano ancora nell’edificio.

Liam e Sally sono morti?

Bill e Steffy si prodigano nelle ricerche di Liam e Sally tra le macerie del palazzo della Spectra. Tutti si augurano che ai due non sia accaduto nulla e fanno il possibile per ritrovarli. Intanto, Liam e Sally, imprigionati sotto i detriti, si fanno forza a vicenda e aspettano fiduciosi i soccorsi. Nell’attesa Sally confessa a Liam di essersi innamorata di lui e lo bacia.

I rapporti tra Bill e Liam di nuovo tesi

I soccorsi riescono a salvare Liam e Sally. Entrambi vengono dimessi in poco tempo dall’ospedale perché usciti incolumi dall’esplosione del palazzo della Spectra. Il rapporto tra Bill e suo figlio torna a complicarsi mentre Steffy ha paura che Liam nutra dei sentimenti per Sally. Liam racconterà a sua moglie quanto accaduto sotto le macerie con Sally? Steffy riuscirà a riportare la pace tra Bill e suo figlio?

(Foto: Tv Fanpage)