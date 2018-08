Sarà Diletta Leotta a condurre Miss Italia 2018

Sarà Diletta Leotta a condurre l’edizione 2018 di Miss Italia, lo storico show creato da Dino Villani. La bionda showgirl sarà affiancata da Francesco Facchinetti.

Sarà Diletta Leotta a condurre la 79° edizione di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza creato da Dino Villani nell’ormai lontano 1939. La conduttrice nota per aver prestato nel corso degli ultimi anni il suo volto a Sky, guiderà lo show in coppia con Francesco Facchinetti, a sua volta arrivato alla terza esperienza consecutiva.

Per Diletta Leotta sembra quindi iniziare al meglio l’avventura nel mondo dello spettacolo, dopo la separazione dall’antenna satellitare di Rupert Murdoch, che le ha consegnato una grande notorietà.

Dopo aver preso la guida di Il contadino cerca moglie, reality show andato in onda su Fox Life, l’avvenente showgirl siciliana ha peraltro accettato la proposta di DAZN. Condurrà un programma ancora una volta incentrato sul calcio.

L’avventura a Miss Italia sembra quindi un ulteriore passo in avanti per Diletta Leotta, che sembra destinato ad incrementare ulteriormente una popolarità già vastissima. Basti pensare in tal senso agli oltre 2,5 milioni di follower che la seguono abitualmente su Instagram. Frutto di un rapporto coltivato con molta accortezza dalla conduttrice catanese, che lascia liberi i fans di sfogare i propri ardori, senza mai rispondere direttamente. Tranne quando viene chiamata in causa direttamente in relazione al suo look o ad altre questioni di immagine. Una condotta che se da un lato ha destato qualche perplessità, dall’altro le ha consentito di aumentare in maniera esponenziale la sua presa sul mondo dei social. A tal punto da risultare in questo momento la showgirl più seguita in assoluto a livello nazionale.

Una strategia che si è avvalsa anche di momenti abbastanza discutibili. Tra questi gli attacchi portati alla sua persona dai giornalisti dell’antenna locale TopCalcio24, dopo la sottrazione di alcune foto private della conduttrice dal profilo detenuto su iCloud. Una vicenda seguita dalle scuse degli interessati e che ha comunque fatto ancora balzare agli onori delle cronache la Leotta.

Adesso per lei sembra aprirsi una nuova fase, che potrebbe notevolmente allargarne gli orizzonti. Basta considerare come il concorso di Miss Italia rappresenti ormai dal 1979, anno in cui è approdato in televisione, un vero e proprio fenomeno di costume.

