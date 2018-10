Scintille tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona.

Volano parole grosse tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. La diretta del Grande Fratello Vip ieri sera ha previsto momenti trash molto “alti”. Su tutti ha prevalso lo scontro tra la conduttrice e l’ex re dei paparazzi.

Se le sono “date” di santa ragione Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Lo scontro si è verificato nel corso del “Grande Fratello Vip” a margine dell’atteso confronto tra l’ex re dei paparazzi e Silvia Provvedi. Dopo l’incontro tra i ex fidanzati, con la donna che non aspettava altro che il termine di quel momento, si è verificato un botta e risposta tra Blasi e Corona.

“Beh, c’è stata un po’ di difficoltà per arrivare a questo incontro. Fossi in te non l’avrei tirato fuori questo discorso”, ha detto Corona tentando di stopparla. Ma la conduttrice ha proseguito: “Sei tu che l’hai tirato fuori attraverso i social. Non deve passare il messaggio che io ho messo il veto. Sai qual è il paradosso? Che tu non sai quanto io ci tenevo che tu venissi qui. Tu racconti le tue storytelling…è così che le chiami. In italiano significa raccontare storie, le tue storie. Tu ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti, l’hai fatto anche con Silvia. Fabrizio, non si fa”.

“Esci pure dalla porta rossa e fermati un attimino che ti volevo dire una cosa. Come tu sai, io non ho i social. Quindi preferisco dirtelo faccia a faccia. Ci tenevo a dirti che hai avuto la possibilità di venire qui a confrontarti con Silvia perché il veto che dicevi non c’è mai stato”. Una “rivincita” attesa da tempo per la moglie di Francesco Totti, arrivata a distanza di anni dallo “scoop” sulla presunta notte di passione tra l’ex capitano della Roma e Flavia Vento.

Come era normale, è arrivata la risposta piccata di Corona che ha perso le staffe e ha iniziato a gridare contro la donna: “Quello che ha scritto tuo marito in quel libro è una ca***ta e non dovevi tirarlo fuori questo discorso. Ci sono persone importanti della televisione che sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stron*ata. Io a te ti rovino qua dentro. Vuoi sapere com’è andata quella storia? Ti dà fastidio essere stata tradita un mese prima del matrimonio? Succede a tutti. Siamo tutti cornuti in questa vita. Prendila con filosofia”.

“Non alzare la voce. Stai facendo la figura del caciottaro. Tu racconti storie, le tue storie, per fare gli scoop. Ma cosa fai…prometti ad aspiranti soubrette, in cambio di interviste finte, chissà che cosa? – ha replicato la Blasi – Tutta Italia ha capito che crei gli scoop. Lo so benissimo com’è andata. Fabrizio. Io sono tranquilla. Noi siamo andati avanti. Sai qual è il problema? Che tu hai messo in scena tutto questo teatrino 13 anni fa quando mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio ma io non ci casco. Quelli come te li sgamo prima che iniziano a parlare. Te l’ha detto anche Silvia, è facile venire qui e chiedere scusa dopo tutto quello che hai fatto. Ti devi prendere la responsabilità di quello che dici. Non puoi denigrare le persone. Non vieni a casa mia e fai lo show tuo. Perché lo show, quando inizia e quando finisce, lo decido io e ti ho detto tutto. Quello che sei l’ha capito tutta Italia, chiudetemi il collegamento. Ciao Fabrizio, buona vita”.

Lo scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, come era prevedibile, non è terminato con la diretta Tv. Infatti, lo stesso uomo subito dopo ha riversato su Instragram tutto il suo dissenso. “Allora, io sono uscito adesso dalla trasmissione. La signora, se così possiamo definirla, Ilary Blasi, non ha avuto il coraggio di tenermi il confronto, mi ha abbassato il microfono. Ma io adesso vi spiego come farò a dire la mia verità senza farmi abbassare il microfono. Perché questo non è diritto di replica”.

La story dell’ex re dei paparazzi è andata “già duro” aggiungendo che “Io da una ragazzina di 30 anni che è in tv solo perché ha sposato un calciatore che è capace solo di non dire una parola in italiano ma solo di tirare un calcio al pallone, non mi faccio prendere in giro. E quindi ora cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati, perché adesso scateno l’inferno”.

