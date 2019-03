Taylor Mega irriconoscibile: prima della chirurgia

Non sembrano esserci dubbi sul tocco, anzi sul ritocco della chirurgia plastica che ha plasmato il corpo della nota influencer Taylor Mega. Labbra e seno su tutto il resto ma non solo.

Taylor Mega ritoccata dalla chirurgia plastica

Osservando le immagini dell’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” Taylor Mega prima e dopo questa “ripassata” si notano, infatti, interventi ben visibili anche su naso e zigomi, notevolmente più affusolati e sottili.

A sentire i cosiddetti “bene informati” la bionda venticinquenne sembra che abbia agito anche sui suoi glutei per soddisfare ancora di più la vista di chi ama il fisico dalle curve prorompenti.

Questa scelta ha comunque già pagato quanto a popolarità e seguito tra i tanti fans. Sul social network Instagram, che rappresenta il terreno di conquista di Taylor Mega, dopo questi interventi fisici i followers hanno superato abbondantemente la soglia del milione.

Amore all’orizzonte per Taylor Mega?

Ma per Taylor Mega, come accennato, internet non è il solo campo d’azione in quanto di recente è anche approdata in tv con la breve partecipazione a “L’Isola dei Famosi” condotta da Alessia Marcuzzi.

Sul piano sentimentale è stata al centro dell’attenzione di tanti presunti e reali flirt. Tra i primi quelli con Flavio Briatore, Fabrizio Corona e Massimo Boldi. Nella seconda categoria, invece, c’è stato il trapper della Dark Polo Gang e, adesso, pare che ci sia un’altra relazione in vista per la giovane showgirl.

Quella con Biondo, il cantante uscito dalla scuola “Amici” di Maria De Filippi. Quest’ultimo è arrivato alla rottura con Emma Muscat e contestualmente l’influencer ha rotto con Tony Effe.

L’idillio tra Biondo e Taylor Mega non sembra un’invenzione in quanto la giovane donna, solitamente non propensa a trasformarsi in follower, ha iniziato a seguirlo proprio su Instagram. I due si sono incontrati per la prima volta durante una festa dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.



(Foto: www.velvetgossip.it)