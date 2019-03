Tecla Insolia: chi è. La biografia

In un insolito rush finale, Tecla Insolia è riuscita a vincere Sanremo Young. Andiamo a conoscere bene la cantante di Piombino.

Chi è Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young?

Sanremo, in Italia, è uno degli eventi televisivi più importanti che ci siano. Nonostante alcune critiche, i vincitori riescono sempre a portare a casa molta pubblicità. Ciò vale anche per Sanremo Young, versione del festival dedicata ai cantanti tra i 14 e i 17 anni. La vincitrice dell’ultima edizione, presentata da Antonella Clerici, è stata Tecla Insolia. La giovane toscana (ha appena 15 anni) ha sfidato in finale Eden, cantando “Who Wants to Live Forever”. La ragazza ha vinto con il 50,09% delle preferenze. A conclusione del programma, Tecla ha dichiarato “Sono emozionatissima e ringrazio veramente tutti”.

La scuola, la famiglia e la televisione

Tecla Insolia non è comunque un volto nuovo della televisione. La 15enne di Piombino, infatti, ha già preso parte ad alcune produzioni tv. Insolia ha partecipato come concorrente allo show di Mediaset “Pequenos Gigantes” e alla fiction di casa RAI “L’allieva”. Al momento sta frequentando il secondo anno di scuola superiore, per poter diventare grafico pubblicitario. Ha raccontato di amare particolarmente la storia dell’arte (avrebbe voluto studiare al liceo artistico), la storia e l’italiano. La famiglia di Tecla è davvero numerosa: oltre a lei ci sono i genitori Maria e Vincenzo, i due fratelli Gioele e Santiago e due cani, Pepe e Hulk.

La vittoria su Eden

La vittoria di Tecla Insolia su Eden ha fatto un po’ discutere. Sebbene, infatti, il talento della 15enne di Piombino sia innegabile, il suo inseguitore sapeva il fatto suo. Eden è stato acclamato sui social, nonostante la scelta di canzoni sia parsa un po’ “vecchia” alla giuria. Proprio per questa ragione, gli esperti hanno preferito far vincere Tecla, che ha optato per un repertorio più fresco e forse più adatto alla sua età.

[foto: adnkronos.com]