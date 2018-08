Temptation Island Vip: ecco il cast dell’edizione di Simona Ventura

Il 6 settembre inizia su Canale 5 l’edizione Vip di Temptation Island. Ecco il cast delle coppie e dei tentatori che sbarcheranno in Sardegna per animare la nuova edizione del docu-reality al comando di Simona Ventura.

Temptation Island: Francesca Cipriani e Nicolò Ferrari tra i tentatori

È notizia delle ultime ore quella che vede Francesca Cipriani e Nicolò Ferrari tra i single partecipanti a Temptation Island Vip. Oltre agli ultimi due arrivati pare sia certa la presenza tra i tentatori e le tentatrici di Davide Rossi, figlio del noto rocker emiliano, Melissa Castagnoli, showgirl nota per aver avuto una storia con il calciatore Mario Balotelli e Nicolò Raniolo, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Nel cast dei tentatori dovrebbero esserci anche Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, l’ex gieffina Mariana Falace, Pierpaolo Petrelli, ex velino di Striscia la notizia e gli ex tronisti Andrea Offredi, Manuel Vallicella e Andrea Cerioli.

Le coppie Vip: occhi puntati su Bettarini

I tentatori e le tentatrici non possono entrare in azione senza le sei coppie vip i cui nomi sono noti da diverso tempo. In prima fila c’è la showgirl Valeria Marini, che parteciperà con il suo fidanzato Patrick Baldassari, mentre da Uomini e Donne arriva la coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Questi ultimi, dopo un tormentato percorso vissuto negli studi di Maria De Filippi, metteranno alla prova il loro amore. Torneranno insieme dall’Isola?

I riflettori sono puntati soprattutto sulla coppia formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. L’ex calciatore, nonché ex marito di Simona Ventura, dalla quale ha avuto due figli, è legato da poco tempo con la giovanissima compagna e tra i due intercorre una notevole differenza d’età. Tutti si chiedono come reagirà la Ventura alla loro partecipazione.

Le altre coppie

Le altre coppie sono quelle formate da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter, e Alessandra Sgolastra, Fabio e Marcella Esposito, stesso cognome pur non essendo parenti. Lui è noto per essere uno dei migliori creativi del brand Coconuda.

