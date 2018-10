Temptation Island Vip: puntata finale da brividi

Ecco i fatti salienti della puntata finale da brividi di Temptation Island Vip. Il cast di quest’ultima edizione si ritroverà domani per uno speciale a cura di Maria De Filippi (tutte le informazioni a fine articolo).

Temptation Island Vip puntata finale: tre coppie su tre si dicono addio

L’isola delle tentazioni ha mandato in tilt tre coppie su tre. Gli ultimi a dirsi addio sono stati Andrea Zenga e Alessandra Golastra. Al figlio dell’ex portiere dell’Inter non è andato giù il flirtare della sua fidanzata con Andrea Cerioli, l’ex tronista di Uomini e Donne.

I due si sono ritrovati al falò di confronto e a nulla sono valse le lacrime di Alessandra. La ragazza ha negato fino all’ultimo ogni momento intimo con Cerioli: “Io sono cambiata qui per colpa tua”, ha detto Alessandra. “Dopo aver visto come ti comportavi te. Avevi bisogno di una svegliata”. Lui, invece, gli ha rinfacciato di avergli mancato di rispetto e ha deciso di andare via da solo.

Storia al capolinea per Patrick Baldassarri e Valeria Marini



Dopo essere stati lontani ventuno giorni, Patrick Baldassarri e Valeria Marini si sono ritrovati al falò definitivo per dirsi addio. Lui ha visto i video in cui la showgirl e attrice ha flirtato con il single Ivan ma, dall’arrivo di Valeria, ha incassato un colpo dietro l’altro: “Hai detto delle cose non vere di me”, ha affermato la Marini. “Sentirti parlare è stato brutto, hai parlato del personaggio, non di me. Tu non mi dai quello di cui ho bisogno. In questi giorni non ti ho mai mancato di rispetto”. Lui ha replicato di aver visto sedici video in cui si baciava con il single Ivan.

La Marini ha spiegato poi a Patrick cosa ha avuto da Ivan: “Mi ha dato attenzione. Mi ha fatto riflettere, lui mi ha dato cose che tu non mi hai dato mai. Dovevi fare come Fabio, che è entrato nel villaggio a riprendersi Marcella”. La showgirl lo ha anche accusato di non sapere cosa sia l’amore e di volere al suo fianco un uomo che la ami e che possa essere il suo principe. Alla fatidica domanda della Ventura, i due decidono di uscire da soli dal programma.

Dulcis in fundo Sossio Aruta e Ursula Bennardo

È finita, almeno per ora, anche la storia tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, al termine di un acceso confronto, hanno deciso di separarsi. Simona Ventura ha cercato più volte di calmarli ma la tensione e il continuo rinfacciare le mancanze dell’uno o dell’altra hanno impedito lo svolgersi di un confronto perlomeno costruttivo.

Sossio e Ursula sono usciti separatamente dal falò. Lui è ritornato al villaggio dei fidanzati ma non ha trovato la single Sara ad aspettarlo: “Io mi sono affezionata tanto a te – ha detto Sara – come sai sono timida ed ho i miei tempi, non ho quella spinta per restare”. Per l’ex calciatore va bene così: “non ho mai pensato di poter essere il tuo fidanzato, ma nei miei sogni ho immaginato di poter avere una storia del genere. Non sei stato né il problema né la causa della rottura tra me e Ursula”, ha replicato Sossio.

Temptation Island Vip ritorna domani con uno speciale al quale parteciperanno i protagonisti di questa edizione. Dopo una finale da brividi, le coppie si ritroveranno giovedì 11 ottobre dalle 14.45 su Canale 5, per una puntata speciale di Uomini e Donne presentata da Maria De Filippi e dedicata al reality.

