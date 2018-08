Temptation Island Vip, svelate le coppie

Sono stati svelati i nomi delle sei coppie che parteciperanno al programma Temptation Island Vip. Si prevedono “scintille”.

Temptation Island Vip, le coppie

Nelle ultime settimane si è molto parlato della versione vip di Temptation Island, ma soprattutto su quelli che potevano essere i probabili partecipanti al programma. Ed è Simona Ventura ad aver finalmente svelato i nomi delle sei coppie che prenderanno parte al reality.

Si tratta di personaggi noti e che fanno parte del mondo dello spettacolo. A cominciare dall’intramontabile Valeria Marini che, dopo tante esperienze in televisivione, potrà mettere in gioco i suoi sentimenti insieme al suo attuale fidanzato, Patrick Baldassari.

C’è grande curiosità, però, in merito a un’altra coppia. Stiamo parlando di Stefano Bettarini e la giovanissima Nicoletta Larini. I due stanno insieme da poco tempo e, nonostante la notevole differenza d’età, sarà curioso vedere l’atteggiamento che avrà nei loro confronti Simona Ventura.

La conduttrice di Temptation Island Vip, infatti, nel 1998 ha sposato Bettarini e insieme hanno avuto due figli. La Ventura, un anno fa, aveva già criticato l’ex marito durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip per via di alcune sue considerazioni sulle donne. Adesso sarà curioso vedere quale atteggiamento avrà di fronte a eventuali comportamenti “sgradevoli” che Stefano potrebbe avere in questa nuova trasmissione.

Direttamente dalla tv

Altre due coppie in gioco arrivano direttamente da Uomini e Donne. La prima, è quella composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Lei l’abbiamo apprezzata e amata come Tronista mentre lui è stato uno dei suoi più assidui corteggiatori nel programma di Maria De Filippi.

La seconda coppia nata negli studi di Uomini e Donne che farà parte del cast di Temptation Island Vip è quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due hanno avuto un percorso davvero tormentato nel salotto pomeridiano di Canale Cinque, tra litigi e riappacificazioni, e sono stati senza dubbio i protagonisti del Trono Over. La trasmissione della Ventura sarà dunque un banco di prova importante per capire se la loro storia potrà andare avanti.

Le altre coppie

Le ultime coppie in gioco saranno quelle composte da Andrea Zenga, figlio dello storico portiere dell’Inter, e Alessandra Sgolastra, e da Fabio e Marcella Esposito, entrambi napoletani e con lo stesso cognome. I due non sono parenti, naturalmente, e lui è noto per essere uno dei migliori creativi del brand Coconuda.

La prima puntata di Temptation Island Vip andrà in onda martedì 11 settembre. Il programma della Ventura, viste le coppie coinvolte, ha tutte le carte in regola per diventare l’ennesimo successo televisivo di Canale Cinque.

Si attendono adesso ulteriori novità come la possibile presenta di Le Donatella e forse, di Elisabetta Gregoraci.

Temptation Island Rachel Woods

[Foto: www.bitchyf.it]