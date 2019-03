Tvtap senza pubblicità, come fare? Tvtap è una delle applicazioni più amate per la visione in streaming di televisione digitale, sport, Film, serie Tv e musica. Tuttavia, nonostante sia di facile utilizzo è corredata da fastidiosa pubblicità. Tvtap è senza dubbio la migliore applicazione per Android se desideri vedere il meglio dei canali satellitari comodamente sul tuo smartphone o sul tuo computer. Si tratta di un sistema gratuito molto funzionale. Facile da scaricare e ben fatta, con oltre 5000 canali, una visione fluida e un player facile da configurare a differenza di altri molto più complessi. Ecco la soluzione per eliminare la pubblicità da Tvtap.

Tvtap senza pubblicità, guida pratica

Come fare dunque per vedere Tvtap senza pubblicità? Il fastidio di sistemi di questo tipo è certamente nelle pubblicità che vengono inserite al fine di fruire gratuitamente del servizio. In questo caso specifico la quantità della pubblicità risulta essere veramente eccessiva e talvolta invasiva e difficile da chiudere senza incorrere nella possibilità di cliccare sui banner. Per fortuna in rete si trova una versione dell’applicazione MOD AD FREE ovvero modificata e quindi senza pubblicità.

Per vedere Tvtap senza pubblicità bisogna installare l’ultima versione di marzo, compatibile con tutti i sistemi Android. Per installarla è necessario scaricare tramite file APK il programma. Il download resta gratuito e le funzioni uguali alla versione con pubblicità. Questa però non è disponibile come la basic su Google Play, quindi deve essere scaricata da questo link: https://userscloud.com/7xtds2o9ux80. Una volta scaricato il file è possibile seguire le istruzioni per l’installazione. Quando avete finito, richiudete il tutto e riavviate. Adesso avete a portata di click una vasta quantità di canali su cui poter guardare i migliori programmi in versione gratuita.

Tvtap senza pubblicità, è legale?

Se volete godervi tutto lo streaming su Tvtap senza pubblicità, seguite questo procedimento. Quando andrete ad effettuare l’installazione, trattandosi di un file esterno vi sarà chiesto se si è intenzionati a procedere. Tvtap è sicura? Assolutamente si in quanto questo file è privo di virus. Autorizzate Tvtap per consentirgli di funzionare al meglio sul vostro dispositivo. Tvtap è un sistema certamente sicuro ed efficiente. Ultimamente è divenuta particolarmente famosa soprattutto in campo sportivo in quanto consente di fruire gratuitamente di DAZN.

Ovviamente è bene chiarire che si tratta di un sistema ideale per vedere sia i programmi gratuiti come le reti Rai che piacevole per guardare i programmi SKY o a pagamento come quelli di DAZN. Questo lascia quindi chiaramente comprendere che il servizio non è da ritenersi legale. Tuttavia è noto come in Italia la legislazione in materia sia piuttosto vaga e poco chiara. Per questo motivo servizi come questo trovano ampia applicazione e permettono alle persone in piena tranquillità di continuare a guardare Tvtap senza pubblicità, e tanti altri canali e programmi anche a pagamento.

[Foto: www.malavida.com]