Ultima stagione di “Game of Thrones”: primo trailer

Dopo tanta attesa e le indiscrezioni a pillole dei mesi scorsi è arrivato il trailer dell’ottava stagione della serie televisiva “Game of Thrones”, conosciuta anche come “Il Trono di Spade“.

Cosa fa vedere il trailer di “Game of Thrones”

Apparso per la prima volta sugli schermi televisivi nel 2011, le ultime puntate della saga sono andate in onda nel 2017. Adesso arriva finalmente il trailer che regala anticipazioni degli ultimi sei episodi di “Game of Thrones”, che gli appassionati potranno godersi in contemporanea su Hbo e Sky a partire dal prossimo 14 aprile.

Fulcro della serie sarà la battaglia di Grande Inverno. Il trailer si apre con Arya Stark piuttosto turbata nei corridoi del Grande Inverno pronta alla lotta finale.

Protagonisti successivi sono Ser Davos e Varys mentre avanza la flotta di Euron Greyjoy con un nuovo personaggio che si affaccia all’orizzonte: il generale Harry Strickland. Ci sono poi Tormund assieme a Beric Dondarrion e al Comandante dei Guardiani della Notte, Ed l’Addolorato.

Momento clou la Battaglia di Grande Inverno

Nel corso del trailer del nuovo appuntamento con “Game of Thrones” si rivela particolarmente interessante il dialogo tra Bran Stark e Samwell Tarly. Le immagini scorrono poi su un altro luogo: Approdo del Re.

Qui Cersei sembra ricevere una bella notizia e molto probabilmente negli ultimi episodi della serie si assisterà allo scontro tra Cleganbowl e il fratello Sandor. Intanto a Grande Inverno giungono Jon Snow e Daenerys assieme all’esercito degli Immacolati con i draghi superstiti della Targaryen, Drogon e Rhaegal che sorvolano le fortezze.

A questo punto il trailer punta l’attenzione sui preparativi per la grande battaglia e sui comportamenti tutti da decifrare di Cersei e Jaime. Scorrendo in sequenza le immagini ecco apparire anche Tyrion Lannister.

Che cosa lo attenderà? La parte finale del trailer di “Game of Thrones” lascia chiaramente intendere l’inizio della guerra decisiva con lo schieramento degli eserciti alleati di Jon e Daenerys.

(Foto: https://serial.everyeye.it)