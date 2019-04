Umberto Gaudino, curiosità e vita privata

Umberto Gaudino è un promettente ballerino della scuola di Amici 18. Il giovane allievo del talent di Maria De Filippi è nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli il 18 aprile 1990, ha quindi 29 anni. Fin da giovane Umberto Gaudino ha iniziato a partecipare a numerosi tornei nazionali e internazionali di ballo, fino ad arrivare alla nazionale italiana negli anni 2004, 2005 e 2008. Questa non è la prima esperienza televisiva del ballerino, Umberto ha partecipato come professionista a ben due edizioni di Ballando con le Stelle.

Umberto Gaudino, gli inizi e la scuola di Amici

La carriera di Umberto Gaudino inizia molto presto, all’età di 5 anni il ragazzo comincia a muovere i primi passi in una scuola di Torre del Greco. Il piccolo ballerino viene subito notato dall’insegnante di danza e così inizia a fare le prime gare e si appassiona sempre di più a questo mondo. Arrivano così i primi trofei, fino a quando all’età di 16 anni comincia a partecipare ai primi tornei nazionali e internazionali e nel 2004 arriva alla nazionale italiana. Umberto Gaudino partecipa nel 2008 alla finale sia nel campionato mondiale che europeo. Nel 20011 il ballerino di Amici 2018 partecipa a numerose gare anche in America, Cina, Francia, Spagna e Serbia.

La prima esperienza televisiva arriva qualche anno dopo con il programma Ballando con le Stelle, dove il ballerino partecipa come professionista. Ma la vera svolta arriva con la scuola di Amici 18, dove Umberto entra dopo la sfida con Samuel. L’entrata del ballerino nella scuola di Maria De Filippi ha causato molte polemiche, per il fatto che Umberto fosse già molto noto al pubblico. Il ragazzo è riuscito a conquistarsi anche la maglia del serale di Amici 18, riuscirà anche a portare a casa la vittoria finale?

Umberto Gaudino, chi è la fidanzata?

Umberto Gaudino, il talentuoso ballerino del serale di Amici 19, è fidanzato con la ballerina danese Louise Heise. I due sono partner sia nel ballo che nella vita reale. Da 6 anni il ballerino risiede in Danimarca e ha partecipato a molte gare con la sua fidanzata, conquistando spesso il podio. Un’altra curiosità su Umberto Gaudino: il ragazzo dirige anche la sezione danza di una scuola di ballo dal nome “Non solo danza” nella sua città Natale.

[Foto: www.bitchyf.it]