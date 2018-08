Un posto al sole: ecco quando si ferma e ultime novità

Come accade ogni anno per Beautiful, anche Un Posto al sole si ferma per più di una settimana nel mese d’agosto. Ecco le date dello stop temporaneo che interessa la soap napoletana e le ultime novità.

Arriva il momento della pausa estiva per Un posto al sole: ecco quando

Un posto al sole si ferma per la consueta pausa estiva: i fan dovranno rinunciare alla loro soap dal 13 al 26 agosto 2018. La serie ritornerà lunedì 27 agosto su Rai 3 al solito orario. Intanto vediamo le ultime notizie inerenti le storie raccontate nella soap.

Ultime novità Un posto al sole: Alberto resta in carcere

Al ritorno della serie in televisione ci saranno ulteriori novità sulla morte di Veronica. L’assassino della donna è ancora libero e mentre Alberto è ancora in carcere nuovi sospetti si posano su Vera, nipote di Veronica. È stata lei ad ucciderla? Lo scopriremo soltanto dopo la pausa estiva.

Diego e Rossella: cosa succede tra i due?

Così come scopriremo cosa accadrà nella vita di Giulia, l’ex moglie di Renato, e ad alcuni protagonisti giovani della soap. Patrizio e Rossella, dopo la vacanza assieme, sono tornati a Napoli e chissà se Diego riuscirà a fronteggiare i suoi sentimenti per la figlia di Silvia e Michele. Otello sarà sempre più preso dal suo lavoro di garagista che, nel tempo, si rivelerà davvero complicato da gestire. Quindi, Un posto al sole si ferma, ma ritornerà presto in televisione con molte novità.

(Foto: Giornalettismo)