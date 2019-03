Uomini e Donne. Le scelte di Luigi e Ivan

I tronisti Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez hanno fatto le loro scelte durante la terza e ultima puntata di “Speciale Uomini e Donne”.

Uomini e Donne speciale per Luigi e Ivan

Si tratta rispettivamente di Irene Capuano e di Sonia Pattarino. Le scelte in “Speciale Uomini e Donne” sono state prese in villa e la scelta di Luigi è stata fatta dopo che Irene ha accettato il suo invito alla festa.

Il bacio caldo e passionale a Irene Capuano non ha lasciato adito a dubbi. È lei la prescelta del tronista vincendo la concorrenza di Valentina. L’arrivo di Irene alla festa è stato accolto con grande entusiasmo e gioia da parte di Luigi, che l’ha subito stretta tra le sue braccia baciandola di slancio e sancendo, in pratica, la sua scelta in “Speciale Uomini e Donne” di iniziare il fidanzamento con Irene.

Quest’ultima, commossa e al settimo cielo, all’amica Claudia Dionigi ha dichiarato: “ Ce l’abbiamo fatta, è stata dura ma ce l’abbiamo fatta. Adesso ci tocca fare questa uscita a quattro (fonte: www.tgcom24.mediaset.it)”.

Irene e Sonia le prescelte

Subito dopo il bacio colmo d’amore, invece, Luigi Mastroianni le ha detto: “Abbiamo sbagliato tanto entrambi. Io non sono ancora un uomo, tu non sei ancora una donna, però, se ti va, cresceremo fuori insieme (fonte: www.tgcom24.mediaset.it)”.

E sul profilo Instagram di “Uomini e Donne” sono già apparse le prime foto, spensierate, della nuova coppia con Luigi che ha già presentato Irene a parenti e amici in Sicilia. Anche Ivan Gonzalez ha comunicato in villa la sua scelta a Sonia andandola a trovare nella sua stanza.

Alla festa di fidanzamento tra l’ex tentatore di ‘Temptation Island Vip’ e la ragazza sarda originaria di Sassari era anche presente Teresa Langella.

(Foto: www.panorama.it)