Uomini e Donne: resoconto settimana, uomini vs donne

Uomini e Donne di Maria De Filippi sembra promettere bene. Al trono classico è stata una settimana alquanto movimentata. Ecco il resoconto dei fatti principali della settimana.



Il trono classico di Uomini e Donne parte ‘ballando’

Il nuovo trono classico di Uomini e Donne è iniziato da poco e già fa parlare di sé per quanto sta accadendo. In primis c’è da sottolineare come i rapporti tra i tronisti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni non siano dei migliori. I due non vanno d’accordo, con Lorenzo sempre pronto ad attaccare Luigi e a non lasciare passare nulla per inosservato.

Vi è poi un altro tema che ha tenuto banco in questi ultimi giorni a Uomini e Donne. Ovvero quello riguardante la possibilità che Luigi Mastroianni potesse lasciare il trono a causa della sbandata presa per la nuova tronista Mara Fasone. L’addio al trono di Luigi, per ora, sembra essere scongiurato anche se Mara ha respinto già molti corteggiatori. Un segnale per il tronista?

Da Uomini e Donne a Uomini contro donne

Un inizio abbastanza mosso c’è stato anche fra le troniste Mara Fasone e Teresa Langella. Tra le due ragazze non pare essersi instaurato un buon rapporto di ‘vicinato di trono’: Mara sembra parteggiare per Luigi e andare contro Lorenzo mentre Teresa sembra propendere per quest’ultimo.

A Uomini e Donne si sono già creati due schieramenti opposti? È ancora presto per dirlo e tutto può cambiare perché la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi ha ancora molta strada da percorrere. Non resta che rimanere collegati a DGmag per cogliere tutte le novità settimana dopo settimana.

[Foto: Super Guida TV]