Uomini e donne torna in tv con una nuova veste: ecco quando

Uomini e donne torna in televisione con una nuova veste. Ecco quando i fan dello storico dating show di Maria De Filippi potranno conoscere le storie dei nuovi tronisti e corteggiatori.

A Uomini e donne cambiano le regole



La prossima stagione di Uomini e Donne tornerà in televisione con importanti cambiamenti. È la conduttrice Maria De Filippi, al settimanale Chi, a svelare la novità apportata al trono classico. Nella nuova edizione nessun tronista sarà scelto tra gli ex corteggiatori, cosa accaduta più di una volta in passato. Una svolta importante, decisa, forse, anche per assecondare le richieste dei fan del programma e permettere allo stesso di recuperare ascolti presso il pubblico.

Ecco quando torna in tv Uomini e Donne

Un’altra novità riguarda il ritorno in tv del programma dopo la pausa estiva. L’edizione 2018/2019 riprenderà su Canale 5, alle 14.45, il 10 settembre 2018. Un avvio anticipato rispetto alle precedenti edizioni che farà piacere agli appassionati di Uomini e Donne.

La De Filippi ha anche precisato che al momento la redazione non ha ancora scelto i probabili tronisti. Le registrazioni di Uomini e Donne, che torna in tv con una nuova veste, partiranno tra fine agosto e gli inizi di settembre. Per i fan un’ottima notizia.

(Foto: BitchyF)