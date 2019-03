Valentina Vernia è una ballerina di Amici, il talenti show di Maria De Filippi. La ragazza è stata fortemente voluta nel cast del programma da Timor Steffens, professore di ballo della scuola. Il coreografo americano aveva lanciato un appello su Instagram per un nuovo banco di ballerino nella scuola di Amici 2019. Valentina Vernia è riuscita a conquistare il posto, avendo la meglio sugli altri sfidanti. Ma quali sono le origini di Valentina Vernia e chi è davvero la ballerina che è riuscita a convincere l’esigente professore Timor Steffens?

Valentina Vernia, le origini e la scuola di Amici

Valentina Vernia è nata a Rubiera, a Reggio Emilia, dove vive con la sua famiglia. La ragazza ha 23 anni e il suo soprannome è banana. Il suo amore per la danza nasce fin da bambina, per questo motivo Valentina ha deciso di candidarsi come ballerina nella scuola di Amici 2019. In realtà questa non è la sua prima esperienza nel mondo della televisione, Valentina Vernia ha già partecipato al programma di MTV Dance, Dance, Dance. In quest’occasione la ballerina ha dimostrato al pubblico di avere un grande talento e soprattutto molta espressività nel ballare. Inoltre qualche anno fa la ragazza ha partecipato anche a X Factor nel corpo di ballo diretto da Roberto Ferrari.

Oltre a queste esperienze nel mondo della televisione Valentina Vernia è stata anche insegnante di hip hop a Sassuolo. La ballerina è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi con un casting diretto dell’insegnante di ballo Timor Steffens. Il celebre coreografo americano voleva trovare un’allieva che rappresentasse a pieno il suo stile di danza. Dopo aver selezionato migliaia di ragazzi, Valentina è stata scelta senza lo step della sfida. Il suo percorso nella scuola sta andando a gonfie vele e la ballerina si è già aggiudicata la maglia del serale.

Valentina Vernia, origini e vita privata

Valentina Vernia, ballerina originaria di Reggio Emilia, ha un profilo ufficiale Instagram con 19,3 mila followers che la seguono. Il suo account è aggiornato di tanto in tanto con qualche immagine che la ritrae nella quotidianità. Sulla vita privata di Valentina non abbiamo molte informazioni, lei si definisce una persona autoironica, molto empatica ma anche molto sensibile. Anche sua madre è una ballerina, la donna per motivi di lavoro si è trasferita a Londra.

[Foto: https://youmedia.fanpage.it]