Viviana Vesce di Uomini e Donne: chi è?

Viviana Vesce di Uomini e Donne è la nuova dama del trono Over, approdata nel programma da circa un mese. La donna si è fatta subito ammirare per la sua bellezza ed eleganza, che non hanno lasciato indifferenti gli uomini del programma, specialmente Armando. Questa per Viviana non è la prima esperienza televisiva, diversi anni fa infatti ha partecipato alla sit com Love Bugs con Michelle Hunziger. In seguito ha anche partecipato a diversi spot pubblicitari. Ecco chi è Viviana Vesce di Uomini e Donne.

Viviana Vesce di Uomini e Donne: biografia e carriera

Viviana Vesce di Uomini e Donne è nata il 20 maggio del 1978. Ha già avuto diverse esperienze nel mondo dello spettacolo, tra cui la sit com Love Bugs in cui è stata la spalla di Michelle Hunziger. La corteggiatrice del Trono over di Uomini e Donne ha preso parte anche a diversi siparietti con il duo comico Ale e Franz e con il Mago Forrest.

Viviana Vesce di Uomini e Donne è stata anche protagonista di diversi spot pubblicitari come Giordani Giocattoli, Nissan e Algida. Per quanto riguarda la sua professione attuale oggi la donna è un’imprenditrice di successo nel settore della Telefonia.

Viviana Vesce di Uomini e Donne e la sua storia con Armando

Viviana Vesce di Uomini e Donne, appena arrivata nel programma di Maria De Filippi, ha subito iniziato ad attaccare altre corteggiatrici tra cui Luisa e Barbara. La donna è rimasta subito piacevolmente colpita da Armando Incarnato e dice di essere innamorata di lui. Secondo le dichiarazioni di Viviana è stato un colpo di fulmine immediato: “Hai il sapore della mia vita e delle cose che dobbiamo vedere”, questo è il tenero messaggio che il cavaliere napoletano le ha inviato.

Viviana Vesce è rimasta molto colpita da questa dichiarazione, ma a quanto pare tra i due le cose non stanno andando come dovrebbero. Ci sarebbero infatti troppe differenze e incompatibilità tra i due, per questo motivo Armando ha deciso di ridimensionare il loro rapporto e prendersi una pausa con Viviana.

[Foto: https://amalfinotizie.it]