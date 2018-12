witty tv, la tv online di Maria De Filippi

Witty Tv è la televisione online di Maria De Filippi. Una vera e propria piattaforma web che raccoglie gli show più popolari della conduttrice televisiva. Witty Tv è un progetto nato nel 2013 che ha subito riscosso molto successo, proprio come tutti i programmi di Maria De Filippi. L’obiettivo di questo canale è quello di sfruttare il potere del web per diffondere ancora di più i contenuti della Fascino, la casa di produzione di Maria. Su Witty Tv è possibile vedere le puntate di Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te.

Le puntate di Amici su Witty TV

Accedere a Witty TV è molto semplice, basta cliccare sul sito web e scegliere i contenuti da visualizzare. Non occorre nessuna registrazione per poter rivedere le puntate dei programmi di Maria De Filippi su Witty. È un servizio gratuito, solo che per poter accedere alle puntate dei vari show bisogna guardare tutti gli spot pubblicitari che vengono proposti durante i video. Non c’è infatti alcuna possibilità di poterli evitare, come accade per esempio su You Tube.

Witty TV nasce nel 2013 insieme all’applicazione per smartphone e tablet, che si può scaricare gratuitamente dal Play Store Android o Apple. Su Witty Tv è possibile vedere tutte le puntate di Amici di Maria De Filippi. Il daytime è stato spostato da anni ormai su Real Time e le puntate sono ritrasmesse anche dalla piattaforma streaming del gruppo denominata Dplay. Su Witty c’è inoltre una sezione intera dedicata al serale di Amici, con tutte le puntate complete e i video delle singole esibizioni degli allievi del talent show più seguito d’Italia.

Uomini e Donne e Temptation Island su Witty TV

Gli appassionati di Uomini e Donne e Temptation Island VIP possono rivedere tutte le puntate del loro programma preferito su Witty Tv. Le singole puntate sono disponibili sia in streaming live che on demand. Inoltre è possibile accedere anche ai casting dei tronisti e alle interviste dei vari programmi di Maria De Filippi, più altri contenuti extra.

Al momento su Witty Tv sono disponibili anche tutte le puntate dei programmi C’è posta per te, Tu si que Vales, Selfie condotto da Simona Ventura, L’intervista di Maurizio Costanzo e il Maurizio Costanzo Show.

[Foto: tv.upgo.news]