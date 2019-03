zecchino d'oro 2019, le canzoni in gara

Zecchino d’Oro 2019, ecco le canzoni in gara. Anche quest’anno si terrà il consueto appuntamento con il festival musicale dedicato ai più piccoli. In Antoniano sono arrivate 615 proposte, tra cui sono stati selezionati solamente 12 brani che prenderanno parte alla 62° edizione dello Zecchino d’Oro, che si terrà in autunno. Sono stati annunciati gli autori e i titoli dei brani, scelti da una commissione composta da 24 giurati. Tra questi c’è anche il direttore delle iniziative musicali promosse dall’Antoniano Peppe Vessicchio. Ecco le canzoni in gara dello Zecchino d’Oro 2019.

Zecchino d’Oro 2019, i brani selezionati dalla giuria

Siete curiosi di sapere quali saranno le canzoni in gara dello Zecchino d’Oro 2019? I giurati hanno già scelto i titoli che parteciperanno alla gara musicale in autunno. La commissione è formata da Peppe Vessicchio, Direttore musicale delle iniziative musicali promosse dall’Antoniano, la YouTuber LaSabri, lo scrittore e cantautore Gio Evan e il rapper Claver Gold. Ogni anno arrivano oltre 500 proposte in Antoniano, che vengono scremate da una squadra di professionisti che fanno parte della produzione musicale e televisiva. Durante la seconda fase invece si convocano esperti del settore della musica, della cultura e dell’informazione che ascoltano i brani e ne valutano la musicalità. Ecco i titoli del prossimo Zecchino d’Oro 2019:

ACCA (Flavio Careddu, Irene Menna, Alessandro Visintainer) SKODINZOLO (Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Gianfranco Fasano, Giuseppe De Rosa) IL BOMBO (Alberto Pellai, Angelo Ceriani, Paolo D’Errico) TOSSE (Antos Zarrillo Maietta) I PESCI PARLANO (Valerio Ciprì, Valerio Baggio) NON CAPISCI UN TUBO (Flavio Careddu, Carmine Spera, Giuseppe De Rosa) UN PRINCIPE BLU (Flavio Careddu, Carmine Spera) METTICI LA SALSA! (Francesca Negri, Stefano Fumagalli, Federica Spreafico) SONO FELICE (Maria Elena Rosati, Lorenzo Tozzi) TUCANO GOLEADOR (Luca Tozzi, Nadia Borgognoni) L’INNO DEL GIRINO (Silvestro Longo, Fagit) LA MEMORIA (Alessandro Visintainer, Irene Menna)

Zecchino d’Oro 2019 Casting Tour

Dopo aver scoperto le canzoni in gara dello Zecchino d’Oro 2019 è ora di cercare gli interpreti. È già iniziato lo Zecchino d’Oro 2019 Casting Tour, che fino ad Agosto farà diverse tappe in tutta Italia. I provini avranno luogo nel fine settimana nei centri commerciali delle varie città, per permettere a tutte le famiglie di prendere parte all’iniziativa musicale. La commissione che ha selezionato i brani che andranno in gara è composta da nomi importanti come Peppe Vessicchio, Carlo Conti e Gio Evan.

