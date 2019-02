Assunzioni Poste Italiane 2019: 7.500 posti

Il piano assunzioni Poste Italiane 2019 prevede il reclutamento di circa 7.500 dipendenti in tutta Italia. L’annuncio è stato fatto dal sottosegretario al lavoro, il quale non ha perso occasione per dare tutto il merito di queste nuove opportunità di lavoro Poste Italiane al Governo. Le nuove assunzioni Poste Italiane 2019 sono state rese possibili grazie agli investimenti della Legge di Bilancio e dalla riforma pensioni. Grazie all’introduzione delle pensioni Quota 100 infatti molti dipendenti Poste Italiane potranno andare in pensione anticipatamente.

Assunzioni Poste Italiane 2019: il merito è della riforma pensioni

Il pensionamento anticipato di molti dipendenti Poste Italiane porterà alla necessità di assumere nuovi dipendenti. Il nuovo piano Assunzioni Poste Italiane 2019 servirà proprio a far fronte a tutte queste uscite dovute alla riforma pensioni Quota 100. Il nuovo piano di reclutamento del personale verrà presto comunicato all’interno della sezione “lavora con noi” nel sito Poste Italiane. Le nuove assunzioni Poste Italiane erano in programma per il 2020, ma a causa delle uscite dovute alla riforma pensioni, si è deciso di anticipare al 2019. Secondo quanto dichiarato dall’azienda stessa, sono circa 7.500 le figure che verranno assunte nel corso del 2019. Ma quali sono i profili ricercati da Poste Italiane?

Per capirlo dobbiamo tornare al 13 Giugno 2018, quando è stato siglato l’accordo tra Poste Italiane e Sindacati. Questo piano prevedeva l’assunzione di 1.580 unità entro il 2018, più altri 6.000 reclutamenti per il 2020. La stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato avrà la precedenza, così come la conversione dei contratti part-time in full-time. Il processo di stabilizzazione riguarderà principalmente le figure di portalettere, per poi provvedere anche al settore commerciale. Il nuovo piano assunzioni Poste Italiane 2019 interessa soprattutto i dipendenti che già lavorano all’interno dell’azienda, ma che aspettano di essere assunti con un contratto stabile.

Assunzioni Poste Italiane 2019: come candidarsi?

Il nuovo piano assunzioni Poste Italiane 2019 prevede opportunità lavorative anche per giovani diplomati e laureati. Poste Italiane sta già avviando la fase di reclutamento, pertanto i candidati interessati devono registrarsi al sito web aziendale. Una volta effettuata la registrazione nella sezione “Lavora con noi” e compilato il curriculum, è possibile accedere a qualsiasi offerta di lavoro.

Il colloquio di lavoro Poste Italiane avviene dopo aver ricevuto una telefonata da parte dell’ufficio Risorse Umane. A questo punto si viene convocati in una delle tante sedi aziendali per sostenere un test di ragionamento logico. I profili selezionati potranno poi sostenere l’ultimo step, ovvero il colloquio individuale. Chi supera l’ultima prova sarà direttamente assunto da Poste Italiane.

