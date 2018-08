A fine agosto si avvicina il momento del ritorno a scuola per insegnanti e studenti. E, per alcuni di loro, la vacanze sono già finite con in atto gli esami di riparazione per il recupero dei debiti formativi.

Nuovo calendario scolastico con il ponte più lungo della storia

Intanto è già tempo di dare un’occhiata al calendario dell’anno scolastico 2018-19 da cui emergerebbe una particolare novità.

Secondo quanto riporta corriere.it, si prospetta la sospensione ininterrotta delle attività curriculari dal 18 aprile al primo maggio per un lungo ponte di festa che parte dal giovedì santo in preparazione alla Pasqua (che cadrà il 21 aprile molto avanti rispetto al solito) fino alla ricorrenza della Festa dei lavoratori.

In mezzo c’è, infatti, il 25 aprile che unisce queste due festività segnate in rosso con la settimana che le separa. Ma sull’effettiva fruizione di un periodo di stop così esteso, che sarebbe il più duraturo di sempre, bisogna comunque usare il condizionale in quanto occorre attendere le decisioni in ambito scolastico e regionale.

Alcune regioni anticipano la riapertura

Nel nuovo calendario scolastico, inoltre, il primo ponte risulterebbe il primo novembre. Si tratta di un giovedì, posto quindi a soli due giorni dalla fine della settimana in cui gli istituti potrebbero chiudere per riaprire lunedì 5.

Il super ponte di Pasqua ha determinato l’anticipo dell’apertura delle scuole dai due ai cinque giorni da parte di alcune regioni come Lazio e Puglia. Per questa lunga pausa, quindi, il Sud tende ad allinearsi al Nord sulla riapertura degli istituti.

Gli studenti di Bolzano saranno i primi a riaffollare i banchi il 5 settembre. Le festività 2018-19 saranno, oltre alle domeniche, il primo novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio, il 21, il 22 e il 25 aprile, il primo maggio, il 2 giugno e il giorno del Santo Patrono.

Di seguito la situazione regione per regione:

VALLE D’AOSTA

Ritorno a scuola: 12 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze d’inverno: dal 4 al 6 marzo 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile 2019 al 24 aprile 2019

Termine lezioni: 12 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018, 30 e 31 gennaio 2019.

TRENTO

Ritorno a scuola: 12 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze d’inverno: 4 e 5 marzo 2019

Vacanze di Pasqua: dal 19 al 27 aprile 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

BOLZANO

Ritorno a scuola: 5 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze d’inverno: dal 4 al 10 marzo 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 23 aprile 2019

Termine lezioni: 15 giugno 2019

Extra: dal 29 ottobre al 4novembre 2018.

VENETO

Ritorno a scuola: 12 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di inverno: dal 4 al 6 marzo 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ritorno a scuola: 10 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di inverno: dal 4 al 6 marzo 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Termine lezioni: 12 giugno 2019.

PIEMONTE

Ritorno a scuola: 10 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di inverno: dal 2 al 6 marzo 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 e novembre 2018.

LOMBARDIA

Ritorno a scuola: 12 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di inverno: dall’8 al 9 marzo (rito ambrosiano ); dal 4 al 5 marzo (rito romano)

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 23 aprile 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019.

LIGURIA

Ritorno a scuola: 17 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 22 aprile 2019

Termine lezioni: 11 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018, 26 e 27 aprile 2019.

EMILIA ROMAGNA

Ritorno a scuola: 17 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 23 aprile 2019

Termine lezioni: 7 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

TOSCANA

Ritorno a scuola: 17 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 23 aprile 2019

Termine lezioni: 10 giugno 2019.

UMBRIA

Ritorno a scuola: 12 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

LAZIO

Ritorno a scuola: 17 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 23 aprile 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019.

ABRUZZO

Ritorno a scuola: 10 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Vacanze di Carnevale: dal 4 al 5 marzo 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

MARCHE

Ritorno a scuola: 17 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 23 aprile 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 novembre 2018.

CAMPANIA

Ritorno a scuola: 12 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 27 aprile 2019

Vacanze di Carnevale: 4 e 5 marzo 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

MOLISE

Ritorno a scuola: 13 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

BASILICATA

Ritorno a scuola: 10 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Vacanze di Carnevale: dal 4 al 6 marzo 2019

Termine lezioni: 12 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

CALABRIA

Ritorno a scuola: 17 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

PUGLIA

Ritorno a scuola: 20 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Termine lezioni: 12 giugno 2019

Extra: 2 e 3 novembre 2018.

SICILIA

Ritorno a scuola: 12 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 24 aprile 2019

Termine lezioni: 11 giugno 2019.

SARDEGNA

Ritorno a scuola: 17 settembre 2018

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019

Vacanze di Pasqua: dal 18 al 23 aprile 2019

Vacanze di Carnevale: 5 marzo 2019

Termine lezioni: 8 giugno 2019

Extra: 2 novembre 2018.

[Immagine: www.finestresullarte.info]