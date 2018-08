Temptation Island 2018, i risvolti della semifinale

La semifinale di Temptation Island 2018 ha regalato ai fan tanti risvolti inattesi. Tra coppie “rinate” e altre finite, cosa ci attende in finale?

Temptation Island 2018: ecco com’è andata la semifinale

Temptation Island 2018 sta regalando ai fan molto di cui parlare. Nella semifinale è successo davvero di tutto. Innanzitutto Giada e Francesco sono tornati a casa insieme. Nonostante i tanti problemi di coppia che hanno dovuto affrontare, l’amore ha trionfato e il rapporto tra i due sembra completamente ricucito. Inizialmente Francesco era partito aggressivo, ma le lacrime della compagna lo hanno fatto letteralmente sciogliere. Il vero spettacolo lo hanno offerto però Lara e Micheal.

Lara e Michael: cosa succederà?

Tra i due il rapporto si fa sempre più complicato. Michael passerà alla storia come uno dei personaggi più discussi del programma. Il suo comportamento non è stato di certo dei più cristallini e Lara non vede l’ora di metterlo di fronte alle sue colpe. Un altro colpo di scena ha visto protagonisti Martina, Andrew e Gianpaolo. La ragazza ha dapprima baciato Andrew e nel corso del falò confronto con il suo compagno, ha chiamato quest’ultimo Andrew.

Aspettiamo la finale

Per sapere come siano finiti i percorsi delle coppie dobbiamo attendere la finale di mercoledì 1 Agosto. Dopo l’ultima puntata, potremo comunque goderci la versione VIP del programma, che ospiterà tanti personaggi famosi del mondo della TV e dello sport. Secondo voi quale coppia si ritroverà e quale invece “scoppierà”?

I risvolti della semifinale di questo Tempation Island 2018 sono stati a dir poco shockanti. E ora non ci resta che gustarci l’ultima, di certo esaltante, puntata del reality.

[foto: the socialpost.it]