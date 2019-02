Chiara Facchetti fa un video per il piercing, e in un attimo è scandalo su YouTube. La nota Youtuber e influencer piemontese mostra in un video come fare un piercing fai da te. La beauty guru originaria di Aosta ha lasciato il popolo di YouTube senza parole e dopo le polemiche ha deciso di rimuovere il video dalla piattaforma. Chiara Facchetti è stata criticata per aver ordinato online un kit per i piercing fai da te. Si tratta di una mini pistola con un ago all’interno che in pochi secondi è in grado di fare un piercing al naso. Ecco cosa ha combinato Chiara Facchetti con il suo video per il piercing.

Chiara Facchetti fa un video per il piercing e lo rimuove

La beauty guru Chiara Facchetti fa un video per il piercing e dopo qualche giorno decide di rimuoverlo. Il motivo sarebbero le numerose critiche ricevute dai suoi follower, che l’hanno accusata di istigare le persone al pericolo facendosi piercing da soli a casa senza l’aiuto di un professionista. Il video del piercing fai da te della nota youtuber Chiara Facchetti avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi.

L’influencer infatti è seguita da moltissime ragazze giovani, che spesso emulano le youtuber preferite per cercare di somigliare loro il più possibile. Dopo le numerose critiche e commenti negativi, la ragazza ha deciso di rimuovere il video segnalato dagli utenti. Secondo alcune voci il kit utilizzato dalla beauty guru costerebbe 9 euro su un sito cinese. Chiara Facchetti e il suo video sul piercing ha fatto discutere molto il web, che si è scagliato subito contro la youtuber.

Chi è Chiara Facchetti, la youtuber da 15 K al mese

Chiara Facchetti, la ragazza che ha fatto un video dove mostra come fare piercing fai da te, è una nota beauty guru e youtuber italiana. Il suo canale You Tube conta 500 mila iscritti ed è molto seguito dalle adolescenti italiane. Secondo alcune indiscrezioni Chiara Facchetti guadagnerebbe circa 15 mila euro mensili grazie al suo canale You Tube e il suo secondo lavoro.

All’inizio, lei come tante altre ragazze appassionate di cosmetici, hanno aperto il loro canale per divertimento, ma con il tempo ne hanno fatto un vero e proprio lavoro. Nei loro video tutorial parlano dei prodotti che utilizzano, di moda e spesso fanno anche dei vlog. Il video sul piercing di Chiara Facchetti ha suscitato molte polemiche e la ragazza per il momento ha rimosso il video senza rilasciare alcuna dichiarazione.

