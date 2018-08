Crollo del ponte a Genova, il video

Esiste un nuovo video che ritrare il crollo del ponte a Genova. E’ stata la Guardia di Finanza di Genova a fornire il video.

Nuovo video crollo del ponte a Genova

Nel video di seguito si possono vedere nuove immagini del crollo del ponte a Genova che ha causato la morte di 43 persone. Pochi istanti di video che danno l’impressione, purtroppo, della grave tragedia che si è verificata nella città ligure. Più di 40 le vittime fino a questo momento e 9 i feriti, di cui due gravi. Le immagini sono state riprese da alcune telecamere di sorveglianza nella zona mostrano gli attimi della tragedia.

Le immagini della disgrazia

Il ponte Morandi è crollato lo scorso 14 agosto. Il ponte, o meglio ciò che rimane ancora in piedi, è situato sull’autostrada A10 di Genova e rappresenta un nodo cruciale per la città. Immediato era stato l’arrivo di soccorritori, pompieri e volontari. Loro hanno scavato senza sosta per cercare di trovare dei sopravvissuti anche se il numero delle vittime è cresciuto di ora in ora.

Nelle immagini del video si possono vedere le auto e i camion che attraversano il ponte sotto la pioggia. Ed anche i mezzi e alcuni addetti ai rifiuti al lavoro. Poi, poco dopo, avviene il crollo del ponte a Genova: polvere e detriti invadono l’immagine e purtroppo non lasciano niente all’immaginazione.

Il resto è noto: 43 persone hanno perso la vita sotto quel ponte.