Festival di Sanremo 2019. I video delle canzoni

Molte soprese e qualche nota stonata in occasione del Festival di Sanremo 2019. 24 i cantanti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston in occasione della 69esima edizione della kermesse canora. Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio sono stati i mattatori presentando i vari cantanti e gli ospiti.

Festival di Sanremo 2019. Le canzoni

24 i cantanti che si sono esibiti in occasione del Festival di Sanremo 2019. Abbiamo voluto fornirvi tutti i video delle esibizioni dei vari cantanti. Chi vincerà? Fate voi le vostre scelte dopo aver ascoltato i vari brani.

Al di là delle canzoni, hanno colpito le performance dei volti nuovi come Loredana Bertè, Patty Pravo, Nek, Cristicchi e Arisa. Attenzione alle nuove voci come Einar, Irama e Francesca Carta. Pareri “contrastanti” su Ultimo e sui tutti i rapper che si stanno affacciando da qualche anno sul panorama musicale e che attirano soprattutto i giovani.

Gli altri cantanti in gara

Si aspetta qualche sorpresa tra le canzoni del Festival di Sanremo 2019. Come ogni anno, molte le aspettative tra i volti “noti” e i giovani fuoriusciti dai vari reality come Amici e The Voice, solo per citarne alcuni. D’altronde non è facile per una competizione conora come quella sanremese cercare di rinnovarsi ogni anno. La contrapposizione tra vecchi stili musicali e i trends è sempre difficile per chi deve scegliere. Oltre alle spese sostenute dalla Rai per pagare conduttori e ospiti d’eccezione. Ed il pubblico? A lui spetta la decisione finale scegliendo le canzoni che pià piacciono. E non sempre chi vince o perde a Sanremo ha lo stesso seguito nei mesi successivi.