5 Suggerimenti per un viaggio romantico in Italia per coppie

Pochi paesi possono rivaleggiare con l’Italia quando si parla di romanticismo e di luoghi magici da visitare, ma proprio per questo motivo, vivendo all’interno di un luogo simile, paradossalmente potremmo trovarci in difficoltà a trovare qualcosa di originale da fare.

Cosa è necessario tenere a mente per organizzare il proprio viaggio romantico? Ci sono delle regole da seguire?

Più che di regole, parliamo di alcuni accorgimenti che possono esserti utili per fare colpo e garantire un’esperienza indimenticabile alla persona che ami.

Andiamo vedere questi suggerimenti.

Valuta lo stato della tua relazione

Questo può sembrare un consiglio scontato, ma la meta da scegliere per un viaggio può cambiare sensibilmente se ti trovi nelle prime settimane di una relazione o se essa va avanti da anni.

Nel primo periodo è più facile sperimentare e decidere insieme la propria destinazione, come degli esploratori che vanno alla ricerca di nuove culture. Con il tempo è invece piacevole sorprendere la persona che amiamo programmando un viaggio a sua misura, dimostrando esattamente di conoscere i suoi gusti e passioni.

Valuta il tuo budget

Può sembrare poco romantico parlare di una cosa terra-terra come i soldi che abbiamo nel nostro portafogli, ma uno degli errori più comuni è quello di fare il passo più lungo della gamba solo per impressionare l’amato/a.

Non è necessario prenotare un atollo in mezzo al mediterraneo, basta un B&B nella tua città (anche nella caotica Milano) dove magari isolarsi per un paio di giorni e sorprendere chi amiamo con un gesto semplice, come ordinando dei fiori online a Milano, Italia.

2 Facce della medaglia: le grandi mete…

Una volta che sei riuscito/a a risparmiare abbastanza soldi per poter organizzare un viaggio come si deve, potrai anche puntare alle mete papabili per il tuo weekend.

Ci sono dei luoghi che da sempre sono riconosciuti come simboli del romanticismo, tanto quanto le rose che puoi ordinare nei servizi di fiori online a Roma, Italia. Ed è proprio la capitale uno di questi luoghi per eccellenza, con il Giardino degli Aranci (presente in ogni guida che si rispetti sul romanticismo) e il Pincio, oltre alle pietre senza età del centro.

Ma anche Venezia, con la gita in gondola ascoltando le canzoni veneziane o semplicemente sedendo ad ammirare il tramonto sorseggiando un bicchiere di ottima Valpolicella.

… e le piccole destinazioni

L’Italia è tanto ricca di città immense che hanno fatto la storia, quanto di piccoli borghi che sono riusciti a mantenere al loro interno l’atmosfera che era possibile respirare centinaia di anni fa.

Per questo motivo potrebbe essere una buona scelta optare per questi paesi medievali, come quelli che abbondano nella Toscana, dove non solo avremo dei prezzi più contenuti così da godersi una permanenza più lunga, ma anche una maggiore pace e calma che è spesso lenitivo per i cuori più stressati.

Coinvolgi i cinque sensi

Infine un consiglio che ci sentiamo di dare è questo: l’Italia è un paese che accarezza ogni senso. Il palato con sapori di piatti e vini eccezionali, l’olfatto con le sue foreste e fiori e la vista con monumenti senza età. Tieni a mente questi fattori quando prenoti il tuo viaggio!