Airbnb Plus, ecco le case più desiderate

Airbnb Plus, ecco quali sono le case più gettonate tra i viaggiatori di tutto il mondo. I lussuosi appartamenti che fanno parte della categoria Premium di Airbnb sono presenti in ben 13 città nel mondo (Austin, Barcellona, Cape Town, Chicago, Los Angeles, Londra, Milano Shanghai, Sydney, San Francisco, Toronto, Melbourne, Roma). Dunque, se avete intenzione di trascorrere un soggiorno in una di queste località, è meglio sapere quali sono le case di lusso più ambite per non lasciarsele scappare.

Le case più gettonate di Airbnb Plus

Aibnb Plus sta già facendo sognare milioni di viaggiatori in tutto il mondo. Ecco quali sono le 13 case luxury più ambite:

1- Casa in collina ad Austin: l’appartamento perfetto per chi vuole ammirare il panorama di Wild Basin Wilderness Preserve ad Austin dalle grandi finestre del retro. Prezzo per 2 ospiti, da 107€ a notte.

2- Loft a Barcellona: un grazioso appartamento arredato con stile minimal, soffitti rustici e travi a vista. Prezzo per 3 ospiti, da 140€ a notte.

3- Villa vista mare a Cape Town: casa con piscina con uno splendido panorama sull’oceano a Cape Town. La soluzione perfetta per chi desidera un appartamento lussuoso con una vista mozzafiato sul mare. Prezzo per 8 ospiti, da 260€ a notte.

4- Loft Moderno a Chicago: un elegante loft dotato di camere ampie e grande zona living, mattoni a vista e splendide opere d’arte sparse in tutta la casa. La soluzione ideale per un soggiorno lussuoso e confortevole all’insegna del design. Prezzo per 2 ospiti, da 86€ a notte.

5- Loft a Los Angeles: un moderno ed elegante loft in stile californiano nel cuore di Los Angeles, spazioso ed accogliente. Prezzo per 4 ospiti, da 96€ a notte.

6- Casa con giardino a Londra: per chi desidera immergersi nella città di Londra questo è l’appartamento giusto. Il tocco di classe è sicuramente il giardino dal design eccentrico e colorato. Prezzo per 3 ospiti, da 121€ a notte.

Le altre case

7- Loft di design a Milano: l’ideale per staccare la mente dal lavoro e dallo stress quotidiano e immergersi in questo splendido appartamento immerso nel verde. Arredato con l’inconfondibile stile milanese, il prezzo per 2 ospiti parte da 97€ a notte.

8- Loft con patio e home theater a Shanghai: le camere sono arredate con un design piuttosto minimal, con mobili sobri ed eleganti. Per un soggiorno all’insegna del comfort a Shanghai. Prezzo per 4 ospiti da 93€ a notte.

9- Rifugio moderno sulla baia di Sydney: ammirate le meravigliose vedute di Pittwater e dell’Oceano Pacifico dal patio di questo delizioso appartamento nel cuore di Sydney. Il prezzo per 2 ospiti è di 143€ a notte.

10- Loft di lusso a San Francisco: lasciati coccolare dall’eleganza e dall’atmosfera calda ed accogliente del camino di questo splendido appartamento a San Francisco. Una suite che non potrai dimenticare facilmente. Il prezzo per 4 ospiti parte da 216€ a notte.

1 1- Lussuosa suite a Toronto: una deliziosa casetta canadese dove potrete trascorrere un soggiorno piacevole. Rilassatevi nella vasca idromassaggio e deliziate gli ospiti con un gustoso barbecue. Prezzo per 2 ospiti da 72€ a notte.

12 – Casa d’architetto a Melbourne: l’appartamento ideale per gli animi più romantici che potranno trascorrere un soggiorno in un piccolo angolo di paradiso. Melbourne è la destinazione ideale per le coppie. Prezzo per 2 ospiti da 70€ a notte.

13- Elegante casa nel centro di Roma: per chi desidera trascorrere qualche giorno nella Capitale d’Italia nell’assoluto comfort. Godetevi tutto il panorama di San Pietro dal balconcino di questo lussuoso appartamento della capitale. Prezzo per 2 ospiti da 85€ a notte.

Airbnb Plus, le case di lusso della categoria Premium

Il servizio Airbnb Plus è stato lanciato nel 2018 e ora è presente in 13 città nel mondo. Si tratta di una sorta di categoria Premium che consente di scegliere tra case lussuose ed esclusive in tutto il mondo. Ogni singolo appartamento è verificato di persona dai consulenti locali di Airbnb, per assicurare i giusti standard di qualità ai viaggiatori.

Le case che fanno parte della categoria Premium sono state pensate per garantire agli ospiti un soggiorno esclusivo all’insegna del comfort. Gli annunci di queste splendide case sono presenti nel sito Airbnb Plus solo da poco tempo, ma stanno già facendo sognare i viaggiatori di tutto il mondo.

