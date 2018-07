Quali sono le migliori assicurazioni viaggio? Dgmag ha fatto per voi una panoramica in modo tale da farvi un’idea prima di stipularne una.

Assicurazioni viaggio: le migliori

Quando si viaggia è meglio avere un’ assicurazione viaggio. Serve sempre una copertura assicurativa adeguata per evitare di incorrere in spiacevoli danni. Vi sono molte compagnie assicurative in grado di fornire un’assistenza completa durante i viaggi per affrontare imprevisti come malattie, incidenti e furti. Occorre stipularla sia che si tratti di pochi giorni, sia di diverse settimane. Il costo della polizza non riguarda cifre molto elevate quindi non incide sulle spese del viaggio.

Tra le varie compagnie assicurative vi è Allianz Global Assistance, una garanzia di affidabilità e leader mondiale delle assicurazioni. E’ presente in tutti i continenti ed è disponibile 2 ore su 24, con traduzioni in tutte le lingue, italiano compreso. Un preventivo di base comprende l’assistenza di viaggio e le spese mediche per un costo approssimativo di 55 euro. A questa spesa si può aggiungere anche la protezione per eventuali furti di smartphone e fotocamere a 4 euro. L’assicurazione comprende anche la traduzione della cartella clinica, la segnalazione di un medico specialista, il rientro sanitario o anticipato, in caso di ricovero o decesso.

Altri consigli

AXA Assistance rappresenta un’altra tra le assicurazioni viaggio più consigliate. Garantisce assistenza 24 ore su 24 con prezzi che partono anche da 3,30 euro. E’ una delle polizze più economiche che sono presenti sul mercato. Una protezione totale ha un costo di circa 28 euro e comprende un rimborso per le spese di pronto soccorso, per visite mediche o farmaceutiche, odontoiatriche dopo infortunio, e il rimborso per il furto o lo scippo o la rapina del bagaglio. Con 35 euro in più si può decidere anche di annullare il viaggio.

Un’altra compagnia molto nota è ELV Italia che ha un costo di circa 70 euro. Includele spese mediche, la protezione di veicoli e l’assistenza completa per il viaggio. Ed inoltre anche i rimborsi in caso di imprevisti come guasti e furti. La responsabilità civile è inclusa. Si possono avere dei preventivi completamente gratuiti e stabilire il pacchetto più adeguato. Su internet si possono trovare anche molte altre compagnie, ma l’obiettivo che occorre avere è sempre quello di scegliere un’agenzia seria ed affidabile. I costi non sono mai troppo eccessivi e non comportano spese esagerate che incidono di gran lunga sul viaggio.