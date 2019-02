Bagaglio a mano Air Italy, ex Meridiana Fly: le info

Bagaglio a mano Air Italy, come bisogna organizzarsi? Air Italy è la nuova compagnia aerea che sostituisce Meridiana Fly dal 1° Marzo 2018. Acquisita direttamente da Qatar Airways, il suo obiettivo è quello di posizionarsi come la prima compagnia aerea in Italia, sorpassando Alitalia. Così come per il bagaglio a mano Ryanair, ci sono delle regole ben precise anche per il bagaglio a mano Air Italy. Vediamo tutti dettagli e le informazioni utili per organizzare un viaggio con questa compagnia evitando di pagare tariffe aggiuntive sul bagaglio.

Bagaglio a mano Air Italy, regole e misure consentite

Il bagaglio a mano Air Italy, come quello di tutte le altre compagnie aeree, deve rispettare delle misure ben precise. Il peso massimo consentito è di 8 kg, mentre le misure massime sono le seguenti: 55x40x20 cm. Oltre al babaglio a mano Air Italy/ex Meridiana Fly, si può portare anche un secondo bagaglio in cabina di dimensioni massime 40x30x15 cm. Il secondo bagaglio può essere una borsa, un marsupio, una borsa porta documenti o un laptop. È molto importante rispettare le misure indicate, in questo modo non si dovrà pagare nessun prezzo aggiuntivo.

Viaggi con i bambini? Air Italy permette a tutti i passeggeri di prenotare un posto a sedere anche per i più piccoli. È possibile prenotare posti in cabina fino ai due anni di età e il seggiolino deve essere omologato secondo le norme standard ONU ECE R44-03 e successive, Canadese CMVSS 213/213.1, Stati Uniti FMVSS n.213 dal 26.02.1985 e Tedesco TUV/958-01/2001. La compagnia aerea Air Italy prevede anche il trasporto di passeggini pieghevoli da registrare e riporre in stiva.

Bagaglio a mano Air Italy, liquidi e oggetti vietati

Proprio come per il bagaglio a mano Ryanair, anche per quello Air Italy ci sono determinati oggetti che non si possono portare in viaggio. Nel bagaglio a mano Air Italy è consentito trasportare liquidi in contenitori da 100 ml ciascuno, per un massimo di 1 litro. Oltre alle limitazioni sui liquidi bisogna considerare anche alcuni oggetti vietati, tra cui:

Pistole giocattolo Posate da cucina e coltelli Bastoni tipo “baseball” e stecche da biliardo Materiale esplosivo, munizioni e fuochi d’artificio Gas compressi, materiali corrosivi e materiali infiammabili liquidi o solidi Hoverboards

Altri divieti poi riguardano il trasporto di carne e strumenti medici nel bagaglio a mano Air Italy, ex Meridiana Fly. Il regolamento stabilisce che in questi casi bisogna essere in possesso di un certificato medico che attesti la necessità dell’utilizzo di particolari medicinali.

[Foto: www.vologratis.org]