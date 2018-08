Bagaglio a mano Ryanair: a pagamento dal 1° novembre 2018

Novità “spiacevoli” per quanto riguarda il bagaglio a mano Ryanair. Infatti, la compagnia di bandiera irlandese ha reso noto che sarà a pagamento dal 1° novembre 2018.

Bagaglio a mano Ryanair: le novità

Il 23 agosto 2018 è stata annunciata una spiacevole novità per quanto riguarda il bagaglio a mano Ryanair. Dal 1° novembre 2018 i passeggeri dovranno aggiungere altri soldi nella prenotazione del loro volo Ryanair. Invece che aumentare automaticamente i biglietti, la compagnia aerea, che conta il quasi monopolio in Europa, ha deciso di prendere questa decisione “anomala”.

Infatti, adesso o si viaggerà senza il classico trolley oppure quando prenoterete il biglietto dovete ricordarvi di aggiungere la “tassa obbligatoria“.

Aumento e modalità

Il bagaglio che quasi la maggior parte dei passeggeri portava con se, oltre a quello piccolo, avrà un costo di 8 euro a tratta se inserito durante la prenotazione. Il prezzo salirà a 10 euro se, invece, sarà inserito dopo aver acquistato il biglietto aereo. L’effetto dell’aumento avverrà per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2018.

Un’altra delle novità riguarda l’aumento del bagaglio a mano più piccolo per chi non sceglierà l’imbarco prioritario. Infatti, si potrà portare gratuitamente a bordo solo questo bagaglio che avrà “nuove” dimensioni. Infatti, si passerà dagli attuali 35 x 20 x 20 cm a 40 x 20 x 25 cm.

Chi non opterà per l’imbarco prioritario ma acquisterà il bagaglio a mano più grande, dovrà imbarcarlo nella stiva consegnandolo al banco della compagnia aerea prima di passare per i controlli di sicurezza. Il trolley, quindi, sarà trattato come un comunissimo bagaglio da stiva Ryanair. Unica nota positiva il fatto che non bisognerà rispettare le regole sui liquidi nel bagaglio a mano.

Imbarco prioritario

Un modo “carino”, quindi, quello intrapreso da Ryanair, per “obbligare” i passeggeri ad acquistare l’imbarco prioritario al costo di 6 euro. Chi acquisterà l’imbarco prioritario, infatti, potrà continuare a portare a bordo i due bagagli a mano Ryanair.

Dal 1° novembre, quindi, saremo tutti “costretti” ad acquistare la priority per “risparmiare” sul bagaglio a mano Ryanair.

Come direbbe qualcuno, meglio spendere 6 euro invece che 8 (oppure 10). E chissà quante chiamate già stanno arrivando al Call Center Ryanair per esporre le lamentele.