Bagaglio a Mano Ryanair: cose da sapere

Se si è in procinto di partire con la low cost irlandese Ryanair è bene aggiornarsi sulle ultime novità riguardanti il bagaglio a mano ed evitare così eventuali tariffe aggiuntive.

Ryanair bagaglio a mano: cose da sapere

Dal 15 gennaio 2018 la compagnia irlandese ha cambiato le disposizioni inerenti il bagaglio a mano. È possibile portare due bagagli in cabina (uno grande e uno piccolo), soltanto con l’acquisto dell’opzione di imbarco prioritario, al costo di 5 euro. Tale opzione si può scegliere sia attraverso il sito web Ryanair fino a due ore prima della partenza, sia tramite l’applicazione della compagnia fino a trenta minuti prima della partenza del volo (in questi casi il costo è di 6 euro).

Nel caso non si acquisti l’opzione di imbarco prioritario si possono comunque portare due bagagli ma, quello più grande, viene riposto nella stiva dell’aereo. Il passeggero non sostiene nessun costo aggiuntivo e tale operazione viene effettuata al momento dell’imbarco al gate.

Ryanair bagaglio a mano: peso e misure



Di seguito ecco un utile vadevecum per viaggiare sicuri con Ryanair:

– Dimensioni massime del primo bagaglio: 55 x 40 x 20 centimetri (tali misure comprendono anche maniglie ed eventuali ruote del bagaglio);

– Peso massimo del bagaglio a mano principale: 10 chili;

– Dimensioni massime del secondo bagaglio a mano accettato in cabina: 35 x 20 x 20 centimetri. Per il secondo bagaglio a mano non ci cono limiti di peso. Questo bagaglio si può riporre sotto il proprio sedile o sotto al sedile di fronte al proprio posto, durante le fasi di decollo e atterraggio dell’aereo.

– Non è previsto bagaglio a mano per i bambini di età compresa fra 8 giorni e 23 mesi che viaggiano in grembo a un adulto; l’adulto che li accompagna può portare una borsa di massimo 5 chili oltre alla propria franchigia per il bagaglio a mano.

Per saperne di più visitare la pagina dedicata del sito www.ryanair.com

(Foto: Ti racconto un viaggio)