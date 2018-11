Bimbo a bordo: prodotti fondamentali per il suo trasporto

L’aggiunta più importante alla tua vita è appena arrivata. Ma se pensavi che i nove mesi di gravidanza fossero la vera sfida, aspetta di dover fare commissioni e andare a visitare gli amici, col tuo nuovo pacchetto di gioia. Ci sono un sacco di prodotti online che puoi acquistare per andartene in giro col tuo piccolo. Per scegliere il prodotto migliore però, è importante verificare tutti i sistemi di sicurezza. Poter scegliere tra così tanti prodotti, ti dona la possibilità di acquistare quello più adatto alle tue esigenze. Segui i nostri consigli.

Seggiolini auto per bambini

Questo ti servirà fin dal momento che metti piede fuori dalla clinica. In Italia, come in tutto il resto del mondo civilizzato, è obbligatorio avere in auto il seggiolino per bambino. Non puoi assolutamente pensare di tenerlo tra le tue braccia mentre viaggi sul sedile passeggero o posteriore. Se non ci avevi pensato prima e ti trovi in clinica, potresti chiedere a loro un supporto momentaneo, ma appunto, sarà solo momentaneo, poi dovrai acquistarne uno tutto tuo.

Il marsupio

Il marsupio, detto anche fascia per bambino, può essere la soluzione ideale per andare in giro col tuo bambino, per brevi spostamenti a piedi. È piccolo e leggero, puoi metterlo anche nella borsa e occupa pochissimo spazio in auto. Se devi andare ad acquistare un attimo il pane, è l’ideale e più facile da utilizzare rispetto al classico passeggino. Sono disponibili sia per neonati che per bambini già un po’ più cresciuti. Quando ne scegli uno, assicurati che sia comodo per la schiena del piccolo. Non sarà mai comodo come il materasso antidecubito che gli hai messo nella culla, ma dovrà comunque garantirgli un sostegno perfetto.

Seggiolino per biciclette e trailer

Tutti sappiamo che vedere il bambino è una vera gioia per gli occhi di un neo genitore, ma se sei un appassionato di bici, potresti desiderare presto di tornare in strada. Una volta che il bambino riesce a tenere testa e schiena dritti da solo, generalmente quando raggiungono i 12 mesi di vita, puoi portarli in giro con te sulla bici, acquistando un seggiolino apposito da agganciare alla tua mountain bike. Ci sono anche i cosiddetti trailer per bici, che sono come dei piccoli carrellini con le ruote, che seguono la bici. La scelta dipenderà dal tipo di percorso che segui e dalle tue/vostre esigenze.

Passeggini per uno, due o più bambini

Un passeggino o una carrozzina all’ultimo grido, può costare anche un occhio della testa se non sei il tipo da accontentarsi facilmente. Trasporta il tuo bambino in un passeggino o in una carrozzina sicura, questa è la cosa più importante, più di qualsiasi stoffa pregiata o capottina parasole col tuo personaggio delle fiabe preferito. Acquista un prodotto che abbia delle ruote grandi, facili da manovrare e con un buon grip. Se invece di ricevere un solo “pacchetto gioia”, ne hai ricevuti due o più, dovrai acquistare un passeggino double, che può essere di due tipi differenti: affiancato o trailer.