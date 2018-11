Black Friday Ryanair: ecco cos’è

In occasione del Black Friday il gigante europeo dei voli lowcost, Ryanair, offrirà numerose tratte a prezzi a dir poco stracciati. Sconti più alti dello scorso anno in arrivo

Black Friday Ryanair, cos’è?

Ryanair è, con ottime probabilità, la più nota e importante compagnia aerea europea a offrire voli a prezzi bassi. Il colosso del lowcost mette sul mercato, in occasione del Black Friday, alcune offerte a dir poco vantaggiose che vi daranno la possibilità di spostarvi nelle più belle città europee con una spesa irrisoria. Tenetevi forti dunque, perché questi prezzi stracciati saranno disponibili solamente a partire dalla mezzanotte del 22 Novembre, per tutte le 24 ore successive. Laddove per qualche assurda ragione non doveste riuscire a usufruire delle offerte del black friday, potrete rifarvi il 26 Novembre, giorno del Cyber Monday.

Dove andare spendendo poco

Con 53 tratte nuove, Ryanair vi permette di muovervi liberamente in tutto il vecchio continente: sono infatti 450 gli aeroporti raggiungibili dall’Italia. Quest’anno le mete più ambite sono Amburgo, Belfast, Berlino, Bordeaux, Budapest, Eindhoven, Francoforte, Malta, Parigi, Santiago e Vienna. Tutte queste grandi città possono essere raggiunte con meno di 10 euro a biglietto, ma solo se partite da Roma o Milano. Le offerte Ryanair non finiscono qui comunque: con qualche euro in più potrete spingervi fino Giordania.

Non fatevi sfuggire quest’offerta

Farsi sfuggire un’offerta del genere, a tali condizioni, sarebbe veramente sciocco. Se vi è rimasto qualche giorno di ferie da sprecare, con le vacanze di Natale e Capodanno che si avvicina a gran velocità, un bel viaggio potrebbe darvi la forza di affrontare l’anno nuovo con lo spirito giusto. Ryanair offre un’ampia scelta e il black friday è il giorno perfetto per lasciarsi andare a qualche “acquisto folle”.

Pensate che usufruirete delle offerte di Ryanair per questo black friday? D’altra parte con soli 10 euro o poco più potreste regalarvi biglietti che, altrimenti, vi costerebbero molto molti di più.

[foto: siviaggia.it]