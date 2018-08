Call Center Ryanair, tutte le info utili

Il call center Ryanair è a disposizione dei clienti che vogliono chiedere informazioni su voli e tariffe. Ryanair è una delle compagnie di volo low cost più famose al mondo, nata nel 1985. All’inizio era una piccola compagnia, ma col passare del tempo è cresciuta sempre di più e oggi collega 26 paesi, con un volume di passeggeri che si aggira intorno ai 60 milioni all’anno.

Come contattare il call center Ryanair

Il call center Ryanair è un numero verde totalmente gratuito che si può chiamare per qualsiasi tipo di informazione sui voli della compagnia. I clienti possono chiamare il numero 800582717, attivo 7 giorni su 7 dal lunedì alla domenica con i seguenti orari: dal lunedì a venerdì dalle ore 07:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

I tempi di attesa sono variabili, dipende tutto dal numero di operatori disponibili in quel momento. In genere comunque i tempi di attesa non sono molto lunghi. Gli addetti del call center Ryanair sono a disposizione dei clienti per rispondere a qualsiasi domanda. Si possono chiedere informazioni di vario tipo, dalle tariffe sui voli alle condizioni per i bagagli a mano Ryanair.

Altri modi per contattare il call center Ryanair

Oltre al numero verde ci sono anche altri modi per mettersi in contatto con il call center Ryanair. Se per qualsiasi motivo non si può telefonare, o se gli operatori sono tutti occupati, si può utilizzare la live chat del sito. Si tratta di un’assistenza clienti in tempo reale (Ryanair Live Chat) che si può utilizzare inserendo le proprie credenziali sul sito e il numero di prenotazione del proprio volo.

Prima di accedere alla chat gratuita è bene assicurarsi di avere tutti questi dati a portata di mano. In alternativa si può anche inviare un’e-mail sempre dal sito, anche in questo caso è necessario accedere con le proprie credenziali e inserire il numero del volo. Come ultima opzione si può consultare anche la pagina FAQ, dove si possono trovare le risposte ai quesiti più frequenti.

