Capodanno 2020. Le mete più ambite

Siete ancora indecisi su cosa fare e, soprattutto, dove andare a festeggiare il Capodanno 2020 salutando l’anno che sta per concludersi? Tranquilli. Le idee e le mete suggestive e interessanti a tal proposito non mancano.

Capodanno 2020. Dove andare

Tra queste c’è sicuramente Bangkok in Thailandia dove, nonostante, questa festa si celebra ad aprile in occasione della Festa dell’Acqua, viene comunque offerta una grande opportunità per accogliere degnamente Capodanno 2020.

Nella centralissima Time Square della capitale thailandese, infatti, una grande palla verrà illuminata per augurare Buon Anno a tutti. Arricchiranno la nottata più esclusiva dell’anno concerti e spettacoli di danza. Per chi desideri, invece, luoghi più classici e dotati di quell’impagabile tocco di magia ci sono Parigi e Roma.

Offrono un’atmosfera unica e inimitabile con le loro luci, i monumenti, le feste e la musica tutta la notte in tanti angoli delle due città. Poi ecco Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi, dove svago e divertimento si coniugano immersi nel suo tipico clima di esuberanza. Qui ad attendere Capodanno 2020 ci sarà lo schermo lcd più grande d’Europa.

Mete da sogno per festeggiare Capodanno 2020

A coloro i quali invece piace lo show ad altissimi livelli dello spettacolo pirotecnico unito alla bellezza impareggiabile del mare, le isole Madeira in Portogallo rappresentano il top. Qui, in passato è andato in onda lo spettacolo di fuochi d’artificio più grande al mondo con tanto di guinnes dei primati. Quindi le aspettative sono alte.

In questa rassegna delle mete più ambite dove trascorrere Capodanno 2020 non potevano mancare le europeissime Berlino con la festa che si svolgerà dalle parti della Porta di Brandeburgo e Madrid, con la tradizione “Las Uvas” che si rinnova ogni anno.

E che dire di Edimburgo in Scozia dove c’è la festa di Capodanno più grande del pianeta e di Mosca con la straordinaria vista della Piazza Rossa addobbata a festa? Senza contare due luoghi cult in questa occasione come il Time Square di New York e la spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro dove le emozioni sono garantite.

(Foto: www.speedvacanze.it)