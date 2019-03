Confronta i prezzi dei traghetti per la Sardegna: l’offerta migliore

Il traghetto è sicuramente il mezzo più economico per raggiungere la Sardegna. Online si possono trovare tantissime offerte e il rischio è quello di perdersi tra i tanti siti che propongono pacchetti convenienti a prezzi speciali.

Quanto tempo potresti risparmiare se potessi trovare l’offerta più vantaggiosa su un unico sito? Il nostro comparatore di traghetti e navi Sardegna ti permette di confrontare i prezzi online su un’unica schermata e scegliere l’offerta più conveniente per te. Una volta trovato il prezzo più conveniente potrai acquistare il biglietto online e il gioco è fatto, a questo punto non ti resta che preparare le valigie e partire per la tua vacanza da sogno.

Come utilizzare il comparatore di traghetti e navi per la Sardegna

Utilizzare il comparatore di traghetti e navi per la Sardegna è facile e veloce. Seleziona la data del viaggio inserendo andata e ritorno nel menu a tendina. Meglio non inserire nei filtri i porti di arrivo a partenza, in questo modo verranno mostrate più opzioni nei risultati e si potrà scegliere quella più conveniente. Inserisci ora il numero di passeggeri e specifica se si tratta di adulti o bambini e il tipo di veicolo che intendi imbarcare e clicca su “Ricerca”. Con un solo click potrai visualizzare tutte le offerte dei traghetti e navi per la Sardegna per il periodo selezionato. Il comparatore di traghetti e navi per la Sardegna confronta tutti i prezzi e le offerte delle varie compagnie, in sintesi fa tutto il lavoro che dovresti fare tu per trovare l’offerta migliore.

Puoi visualizzare anche le offerte speciali dei traghetti per la Sardegna in passaggio ponte. Durante la ricerca puoi ordinare le corse in base al prezzo ed eventualmente aggiungere le sistemazioni in cabina o poltrona, e trovare l’offerta migliore in base ai parametri inseriti.

Confronta i prezzi dei traghetti per la Sardegna e acquista online il tuo biglietto

Oltre a trovare per te il prezzo migliore, il nostro comparatore ti permette anche di acquistare i biglietti online. Basta indicare l’offerta selezionata e cliccare su “Avanti”. A questo punto bisogna inserire i dati dei passeggeri e le informazioni del mezzo che si intende imbarcare. Per acquistare i biglietti del traghetto è sufficiente andare avanti con la procedura e confermare l’acquisto. Subito dopo aver effettuato il pagamento i biglietti saranno inviati via mail in formato PDF.

Scegli il porto di arrivo più comodo per te: Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Santa Teresa di Gallura, Arbatax, e Cagliari. Per quanto riguarda invece i porti di partenza puoi scegliere tra: Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Barcellona.

Affidati alle compagnie di navigazione più conosciute che effettuano collegamenti con l’isola, come BluNavy, Sardinia Ferries, Tirrenia, GNV, Grimaldi Lines, Moby Lines. Con questo comparatore di prezzi hai sempre accesso all’offerta migliore e non dovrai per forza acquistare i tuoi biglietti con tanti mesi di anticipo. Potrai trovare tantissime offerte anche se cerchi soluzioni last minute nei mesi di luglio e agosto. Trova il prezzo migliore dei traghetti per la Sardegna 2019 e scegli la promozione con il prezzo più basso. Risparmia tempo prezioso, non dovrai più navigare tra centinaia di siti che propongono offerte di navi per la Sardegna.

Offerte Traghetti Sardegna: scegli l’offerta migliore in base alle tue esigenze di viaggio

Affidati a una biglietteria online autorizzata e scegli tra le corse disponibili quella più adatta alle tue esigenze. Viaggia a prezzi accessibili e goditi la tua vacanza da sogno in Sardegna, scegli la compagnia navale che preferisci e l’offerta migliore attiva in quel momento. Consulta con facilità e rapidità tutte le offerte delle navi per la Sardegna e compara all’istante tutti i costi delle varie compagnie. Parti in Gruppo? Puoi richiedere un preventivo se intendi viaggiare con un gruppo di almeno 15 persone.

Con il nostro comparatore di traghetti e navi per la Sardegna puoi accedere al prezzo più vantaggioso con un click, devi solo selezionare la data di partenza/arrivo e inserire il numero di passeggeri. Non ti resta che preparare le valigie, la tua vacanza da sogno in Sardegna ti aspetta!