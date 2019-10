Cose da vedere a Parigi, i rifugi sotterranei

Tra le cose più suggestive da vedere a Parigi ci sono sicuramente i rifugi sotterranei. Un tempo usati come rifugi, e oggi casa di molti senzatetto o mete di organizzatori di rave party clandestini. Solo una piccola parte è visitabile, ma ne vale davvero la pena. Se non sapete cosa vedere a Parigi visitate il mondo sotterraneo nel cuore della Ville Lumiere. A sinistra della Senna, sotto le vie più turistiche della città, a trenta metri di profondità, c’è un’altra città. Oggi purtroppo la maggior parte di questi sotterranei sono chiusi, ma c’è una piccola area aperta al pubblico e visitabile. Si tratta della zona delle catacombe, antico ossario dove vengono conservati i resti di sei milioni di parigini. All’entrata si legge “fermatevi, qui è il regno della morte”, prima di incontrare una scala che porta dritta negli abissi.

Cosa vedere a Parigi, le catacombe sotterranee

Le catacombe sotterranee a Parigi si sviluppano su oltre 200 chilometri di tunnel scavati nel ventre della città. Si tratta di un’area che spazia da Montparnasse a Porte d’Orléans, dal V al XIX arrondissement. Qui potete incontrare un labirinto di gallerie, antri nascosti, caverne segrete e stanze piene di murales. Entrare è molto difficile perché non ci sono vere vie d’accesso, e quelle poche sono strette, nascoste, semichiuse, spesso sono tombini. Avventurarsi da soli è praticamente impossibile (e sconsigliato), anche perché la sorveglianza è alta. Tra l’altro, nonostante ogni vicolo riporti l’indicazione della strada sovrastante, è anche molto facile perdersi. Se volete comunque avventuravi e visitare la Parigi sotterranea ci sono i Cataphile. Sono gli amanti delle catacombe, spesso giovani bohemien, libertini, artisti di strada e musicisti.

Si tratta di appassionati della Parigi sotterranea, esperti della zona che sanno come entrare e orientarsi tra questi cunicoli. Scendono sottoterra spesso, soprattutto di notte, per passare tempo con gli amici, portandosi alcol e cibo, candele e chitarre, sperando di non essere trovati dalla polizia. S’intrufolano di notte in questo mondo sottosopra per organizzare letture di poesie, feste e concerti, persino dipingere murales. Tra questi tunnel segreti si nascondono anche vasche colme d’acqua, che d’estate vengono usate come piscine, diventando il teatro di feste in notturna.

Parigi sotterranea, i Cataphile

Visitare la Parigi sotterranea e i rifugi underground non sarà difficile se vi affidate a un Cataphile, che vi condurrà in minima parte di catacombe aperta al pubblico. Potreste anche incontrarne uno mentre s’inabissa tra questi vicoli nascosti nel sottosuolo, in cambio di una mancia fatevi accompagnare in un giro alternativo per l’entroterra di Parigi. Attenzione però, c’è il rischio di farsi beccare dalla polizia, ma in ogni caso vale la pena di visitare questi rifugi nascosti della Ville Lumière.

[Foto: www.larepubblica.com]