Destinazioni low cost del 2019: quale scegliere?

Se già state pensando a dove trascorrere le vostre vacanze, ecco una serie di destinazioni low cost 2019 che possono darvi qualche idea. Si tratta di mete che vanno bene sia per una vacanza estiva che per un weekend organizzato all’ultimo minuto, o anche per un ponte primaverile. Prendete dunque il calendario e iniziate a dare un’occhiata alle prossime festività e ai ponti dei prossimi mesi. Ecco le destinazioni low cost del 2019 più gettonate.

Destinazioni low cost del 2019: Polonia e Albania

Tra le destinazioni low cost del 2019 c’è sicuramente la Polonia. Lodz in particolare è la terza città più grande della Polonia e negli ultimi anni sta vivendo una grande modernizzazione. I vecchi edifici industriali sono stati trasformati in centri culturali e locali mondani perfetti per i più giovani. Da non perdere il centro culturale EC1 che è ancora in fase di ristrutturazione ma comprende già un bellissimo planetario un museo della scienza e della tecnologia. La Polonia è conosciuta anche per il suo splendido mare e le spiagge cristalline. Tra le mete low cost del 2019 c’è sicuramente la costa polacca e le sue spiagge. Sopot, Danzica, Gdynia e Ustka sono perfette per le vacanze estive.

Se state pensando a una destinazione low cost del 2019, date un’occhiata anche all’Albania. La meta ideale se volete trascorrere le vacanze e godervi spiagge bellissime ma poco affollate. L’Albania è anche una meta low cost 2019 per chi ama fare trekking e lunghe passeggiate, e restare a stretto contatto con la natura. I paesaggi montani sono molto suggestivi e potete pernottare in piccoli villaggi tranquilli e lontani dal caos delle grandi destinazioni turistiche. Sicuramente spenderete meno in Albania che in altre località d’Europa molto più gettonate.

Destinazioni low cost del 2019: la Slovenia

La Slovenia è tra le destinazioni low cost 2019 più vicine all’Italia. Se amate la natura e le attività all’aria aperta, la Slovenia è la località ideale per le vostre vacanze 2019. Sia i soggiorni, lo sport e il cibo hanno dei prezzi nettamente inferiori rispetto al resto d’Europa. Senza dimenticare gli ottimi ristoranti e le aziende vinicole che potete incontrare durante il vostro itinerario.

Avete già programmato un viaggio in Slovenia? Da non perdere il Castello di Lubiana, dal quale potete ammirare una panoramica fantastica delle città. Siete amanti delle escursioni? Allora dovete visitare Logarska Dolina, la meta low cost 2019 perfetta per chi ama le vacanze all’insegna dello sport e a contatto con la natura.

[Foto: www.studenti.it]