Goboony: una vacanza in camper

La primavera e l’estate sono il periodo migliore per le vacanze se poi sono in camper il clima è perfetto.

Cresce in Italia la voglia di vacanze su quattro ruote: ed infatti anche questo anno sono state molto frequentate le fiere del settore. Se non bastano le fiere dedicate ai camperisti, la rete offre tante novità. Tra le tante arriva in Italia Goboony, una piattaforma di sharing mobility, una novità importante per chi ama questo genere di vacanze.

Scopriamo Goboony

Una piattaforma digitale facilmente raggiungibile sul web, un sito strutturato perfettamente, di facilissima comprensione, molto intuitivo. Una idea innovativa e vincente di una strart up olandese che, partendo dai contetti base della sharing economy li ha inseriti in quella della sharing mobility applicandoli ad una nicchia di mercato ovvero quella dei camper.

Nata in Olanda, Goboony in breve tempo arriva in Italia, Regno Unito e Belgio. Goboony offre la condivisione di camper capace di creare un contatto diretto tra proprietari e persone che vogliono vivere una avventura turistica differente piace parecchio.

Registrazione facile, annunci gratuti, scambi diretti: non un servizio di noleggio, ma molto molto di più.

Italia in camper con Goboony: idee da non perdere

L’Italia è tutta bella da vedere: percorrere le strade provinciali o statali

in camper, magari lontani dalle reti autostradali, assume tutto un sapore diverso. La nostra redazione ha scelto per voi alcune delle mete più interessanti.

Corinaldo, in provincia di Ancona, è un antico borgo affascinante e bello. Qui in primavera, per il ponte del 25 aprile, si svolge la “Corsa dei folli”. Corinaldo è bello da scoprire; infatti il paesaggio si snoda tra tra vigneti e oliveti. Si tratta di antiche terre di produzione di Verdicchio dei Castelli di Jesi e dell’olio extravergine di oliva ma anche di Leccino, Frantoio e Raggia.

Cetona, in provincia di Siena è una tappa perfetta per la primavera in camper. Qui il ponte del 25 aprile si colora di fiori ed infatti. Infatti, dal 22 al 25 aprile è in progamma Cetona in fiore con una meravigliosa fiera mercato di fiori e piante oltre all’apertura straordinaria di storici giardini privati. Cetona è un borgo Bandiera arancione del Touring Club Italiano. Da Cetona si può scoprire tutta la Valdichiana senese. Si potrà, inoltre, decidere se scegliere se proseguire im Umbria o Toscana.

Le idee per delle vacanze in camper possono essere infinite: viaggiare su quattro ruote dà la possibilità di scegliere la meta, cambiarla, fermarsi ed in particolar modo risparmiare ecco perchè il 2019 è l’anno dei viaggi in camper. La voglia di viaggiare c’è e farlo al massimo risparmio sembra essere la volontà ed il desiderio di tanti.