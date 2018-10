Siete curiosi di conoscere quali sono i posti del mondo dove avere veramente paura? Ecco a voi la lista dei luoghi più spaventosi del pianeta tutti da visitare.

Luoghi più spaventosi del mondo: quali sono?

Da sempre in molti si sono chiesti quali fossero i luoghi più spaventosi del mondo da visitare. Tra città fantasme a case infestate dagli spiriti, il passo è breve e bisogna sempre avere paura. Soprattutto se si è superstiziosi o facilmente suscettibili. holidayguru.it ha selezionato dieci destinazioni in tutto il mondo che fanno al caso nostro. Non resta che fermarsi a leggere l’articolo rimanendo con il fiato sospeso. E facendo volare la fantasia in giro per tutto il pianeta, senza dimenticare anche l’Italia.

La lista non poteva che iniziare con Poveglia, isola maledetta che si trova nella laguna di Venezia. Questo luogo fu inizialmente adibito a lazzaretto durante l’epidemia di peste bubbonica nel tardo ‘700. Nel 1922 un ospedale psichiatrico venne aperto sull’isola. La storia narra che un medico avrebbe torturato i pazienti di questo manicomio, eseguendo lobotomie grezze e usando martelli o trapani come strumenti chirurgici. Si dice che l’isola disabitata sia infestata dai fantasmi.

Isla de la Muñecas, meglio conosciuta come isola delle bambole, è una piccola isola appena fuori Città del Messico. Juliano Santana Barrera era il custode e l’unico abitante di Isla de la Muñecas. La leggenda narra che negli anni ’50 ritrovò per caso il corpo di una ragazzina che era annegata nei canali e che per ricordare la giovane, appese ad un albero la sua bambola. In seguito l’uomo cominciò ad appendere sempre più bambole agli alberi dell’isola, al punto che alcuni ipotizzarono che lo spirito della ragazza si fosse impossessato del corpo di Don Juliano.

Altri luoghi

Alle pendici del Monte Fuji, in Giappone, si trova Aokigahara, conosciuta come la “foresta dei suicidi”. Questa foresta è nota per essere il secondo luogo al mondo con il più alto numero di suicidi ed è piena di racconti di attività paranormali.

Centralia Ghost Town, in Pennsylvania, è una città fantasma dei tempi moderni. Nel 1962 all’interno delle miniere di carbone scoppiò un incendio, tuttora attivo nel sottosuolo. A Centralia non girano voci di case infestate dai fantasmi, ma vere e proprie storie dell’orrore.

Alla fine del XVII secolo qualcosa di strano cominciò a succedere ai bambini del villaggio di Salem in Massachusetts. Le bambine in particolare erano le più colpite da crisi violente accompagnate da strani rumori, urla, lancio di oggetti e contorsioni. La causa di queste crisi venne attribuita alla stregoneria. Il panico si diffuse rapidamente nel villaggio, portando al famoso Processo alle streghe di Salem, con la conseguente condanna a morte di una dozzina di persone. I giudici coinvolti, gli sceriffi e i loro prossimi successori morirono in circostanze misteriose.

In Scozia si dice che il cimitero centenario Greyfriars Kirkyard sia infestato dal fantasma dello spietato giudice George McKenzie. Nel 1600 il giudice fece imprigionare e morire di fame oltre 1.000 presbiteriani scozzesi.

Altri luoghi spaventosi

Esistono molti altri luoghi più spaventosi del pianeta tutti da visitare.

Lady Isabella Shaw fu la sfortunata moglie di James Shaw, la quale non fu in grado di dare un erede maschio a suo marito. Quando Lady Shaw diede alla luce una femmina, il marito le strappò dalle braccia la bambina e la rinchiuse in una stanza di Ballygally Castle nell’Irlanda del Nord, facendola morire di fame.

Nel 1477 Jacques de Brézé colse in flagrante la moglie, Charlotte de Valois, mentre stava commettendo adulterio con il suo fedele amico Pierre Lavergne. In un impeto di rabbia il conte uccise entrambi gli amanti. Da allora, gli ospiti del castello Château de Brissac in Francia hanno riportato avvistamenti del fantasma senza occhi della contessa Charlotte che si affacciava alla finestra della torre

Il forte abbandonato di Bhangarh Fort in India risale al XVII secolo. E’ noto per essere uno dei luoghi più spettrali d’India. La leggenda narra che il mago Singhia si innamorò della bella principessa Ratnavati. Lo stregone tentò di usare la magia per conquistarla, ma la principessa venne a sapere del suo piano e lo condannò a morte. Tuttavia, prima di morire Singhia lanciò una maledizione sui residenti del forte facendoli morire e condannando le case circostanti a rimanere senza tetto per sempre. Oggi il villaggio circostante è disabitato.