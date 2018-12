I mercatini di Natale in Italia. Quali sono?

Quali sono i migliori mercatini di Natale? Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del periodo prenatalizio. Trainline, app leader in Europa per viaggiare in treno e in pullman, ha stilato la lista dei migliori mercatini nel nostro Paese.

Mercatini di Natale in Italia: quali sono i migliori?

Durante il periodo natalizio, la visita dei migliori mercatini di Natale rappresenta una delle migliori mete per chi vuole gustarsi tale magica atmosfera. Molte sono le mete nazionali da raggiungere comodamente in treno. Numerosi i turisti che li visitano dall’ultimo weekend di novembre fino all’Epifania. Il Trentino Alto Adige, soprattutto, rappresenta una delle mete ambite.

Oltre ai mercatini di Natale italiani, molti sono i turisti che si recano all’estero. Tra i più ambiti troviamo quelli di Strasburgo e Colmar, in Francia, e di Innsbruck, in Austria.

Mercatini al Nord

Basta rimanere nel Trentino per visitare i migliori mercatini di Natale. Bolzano rappresenta il vero gioiello del Trentino Alto Adige grazie anche ad un mercatino tra i più suggestivi e tradizionali dell’intera regione. Le 90 cassette di legno di Trento sono molte famose. Al loro interno si possono trovare oggetti dell’artigianato locale, specialità culinarie e addobbi natalizi. 37 bancarelle, invece, per il mercatino di Bressanone. Piazza del Duomo si colora di luci, colori, melodie e sapori coinvolgendo i milioni di turisti che non verranno perdersi questa occasione.

Uno dei mercatini di Natale più famosi d’Italia è quello di Merano. Quest’anno ci sarà il Villaggio Natalizio Storico, una vera novità. Tutti pronti per vivere l’atmosfera dell’Avvento in piazza Rena. Dal 24 novembre al 6 gennaio potrete recarvi anche ad Aosta, presso il Marchè Vert Noël. Potete prendere parte ad programma ricco di eventi e animazioni per tutte le età.

[Foto: www.hotel-tirol.it]