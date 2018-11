Ibiza è da sempre una delle mete estive preferite dal turismo di massa. Soprattutto tra luglio e settembre viene presa letteralmente d’assalto dai visitatori. I suoi tanti appartamenti in cui alloggiano turisti provenienti da tutto il mondo si trovano in uno scenario ambientale incantevole nell’arcipelago spagnolo delle isole Baleari in pieno Mar Mediterraneo.

Appartamenti a Ibiza

Ibiza è l’isola è la più gettonata, assieme a Formentera, tra quelle che vanno a formare il complesso delle Baleari. Nel pieno della stagione estiva si accende con la fresca vivacità della vita notturna, tra locali e feste. Soprannominata “Isla Blanca”, offre divertimento e svago allo stato puro per i giovani ma anche per le famiglie. Ma il turismo ad Ibiza non è solo basato sulla classica movida. C’è spazio per tutte le varie tipologie di relax, anche per chi preferisce trascorrere una vacanza all’insegna della serenità e della meditazione. Lo deve alla presenza di tante baie e luoghi più raccolti come Cala d’Hort e Pou des Lleó.

Al di là della grande varietà di offerta indirizzata alla vita mondana, Ibiza è prima di tutto un vero e proprio paradiso naturale con le sue spiaggr. Ben 210 chilometri di estensione complessiva su tutta l’isola, ornate da sabbia finissima e dal mare che richiama il colore dello smeraldo. Il clima, poi, è un altro biglietto da visita principale di Ibiza, fiore all’occhiello per la sua mitezza durante tutto l’anno con temperature calde d’estate. Peculiarità che, nonostante la prevalenza estiva, rendono Ibiza un luogo appetibile da visitare per tutti i 12 mesi. Per non parlare del cibo con le caratteristiche specialità gastronomiche dell’isola, che si possono gustare nei tanti ristoranti che la popolano.

Ibiza offre una grande varietà di alloggi e appartamenti per godersi l’atmosfera davvero magica e suggestiva dell’isola delle Baleari. Ci sono offerte per tutti i gusti e per tutte le esigenze dalle ville, agli appartamenti, alle casa vacanze. Clicca qui o visita il sito per scoprirle. Il periodo migliore per godersi Ibiza resta ovviamente l’estate e, in particolare, da giugno fino a metà settembre. Soprattutto per chi desidera fare “vita da spiaggia” vivendo appieno le caratteristiche della stagione estiva tuffandosi nelle acque cristalline di questa incantevole porzione di Mar Mediterraneo.

Principali spiagge

Le spiagge principali di Ibiza sono Cala Bassa, Cala Conta, Cala Llonga, Cala Tarida, Cala Portinax, Playa d’en Bossa, Talamanca e Ses Salines. In primavera, invece, quando la temperatura è un po’ più fresca di quella estiva ma le giornate sono comunque prevalentemente soleggiate, Ibiza offre maggiori opportunità per visitare le sue località con maggiore tranquillità, non essendoci l’affollamento estivo.

Le tipologie di appartamenti disponibili ad Ibiza sono molteplici e sono dotati di tutte le comodità preferite dal cliente, dall’aria condizionata passando dalla connessione wi-fi fino alla piscina. Sono inoltre dislocati in tutti i punti più affascinanti dell’isola, tra cui soprattutto la spiaggia “Figueretas”, a Marina Botafoch nel centro di Ibiza, a Playa d’en Bossa a due passi dal cuore della movida notturna e nella zona del Porto.

Le città più importanti dell’isola, oltre ad Ibiza, sono Sant’Antonio e San Jose, contrassegnata quest’ultima da una bellissima chiesa da visitare. Ibiza è anche luogo di aree naturali protette, escursioni, scoperta di civiltà antiche ed è caratterizzata dalla presenza di popolazioni appartenenti a diverse parti del mondo. Aspetto, questo, che accresce il suo marchio internazionale e multiculturale.