A volte è necesarria una vacanza per “staccare” la spina. Per questo è necessario vagliare tutte le ipotesi possibili per visitare, ad esempio, le città più economiche d’Europa. Quali sono?

Città più economiche d’Europa

Per capire quali sono le 10 città più economiche d’Europa, prendiamo come esempio lo studio fatto da holidayguru.it

Al primo posto viene inserita Cracovia, in Polonia. In questa città il prezzo di hotel, cibo e bevande che rende questa destinazione particolarmente economica. Segue Bucarest, capitale della Romania. Il centro storico di Bucarest ha sofferto molto l’influenza del regime Sovietico ed è stato parzialmente distrutto da un violento terremoto a fine anni ‘70. Tuttavia è ancora possibile ammirare l’architettura elegante e i palazzi storici in stile Art Nouveau. Per questo è stata nominata la Piccola Parigi. Sul gradino più basso del podio troviamo Atene. Si tratta di unacittà ricca di storia con reperti archeologici. La Grecia, comunque, è tra le mete più gettonate per le vacanze considerando anche Creta, Santorini, Mykonos e, in generale, le isole greche.

Budapest è una delle capitali più visitate al mondo, grazie al fascino del Danubio. Le attrazioni da vedere a Budapest sono davvero tante e tra queste si sono anche i suoi bagni termali. Le terme più famose sono quelle di Szechenyi e Gellert e di Lukac. Quinto posto per Sofia, una delle città più economiche in Europa. La capitale della Bulgaria è la terza capitale più antica d’Europa. Il suo nome in lingua bulgara vuol dire “saggezza”.

Le altre città

Nella speciale classifica tra le città più economiche d’Europa, figurano anche :

Spalato

Praga

Berlino

La Valletta

Madrid

Spalato è un’ottima meta per le classiche vacanze al mare con un pizzico di cultura. Oltre ad offrire una mare cristallino e spiagge incantevoli, la città croata vanta un patrimonio culturale e architettonico molto interessante. Praga è una città storica con splendide viste panoramiche e una piacevole piazza del mercato. Berlino è una città piena di cultura, storia, ristoranti e negozi alla moda. Ha conservato quello spirito indipendente che l’ha contraddistinta negli ultimi 50 anni. La Valletta, è patrimonio dell’Umanità UNESCO eCapitale europea della cultura 2018. Madrid, invece, è una delle destinazioni più popolari per un weekend in Europa. Molti i musei ad ingresso gratuito presenti.

Buon viaggio.